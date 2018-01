Hildebrand mit Problemen

Doch die hatte - wie schon im Einzelrennen - ein paar Problemchen. Beim Liegendschießen benötigte sie drei Nachlader und büßte so die Führung ein. Danach verlor sie zu allem Überfluss einen Stock, was nochmal wertvolle Sekunden kostete. In der Loipe fuhr die erfahrene 30-Jährige das Loch aber fast wieder zu. Beim Stehendschießen ließ Hildebrand nur eine Scheibe stehen. Der Nachlader saß dann und sie ging mit 23 Sekunden Rückstand auf die nun führenden Französinnen auf die letzte Runde.

Dahlmeier bringt Sieg sicher nach Hause

Schlussläuferin Laura Dahlmeier jubelt beim Zieleinlauf.

Für das DSV -Quartett - beim letzten Wechsel auf Platz vier - lief nun Laura Dahlmeier. Nach ihrem schwachen Abschneiden im Einzelrennen hatte die viermalige Weltmeisterin wohl etwas Wut im Bauch, jedenfalls machte sie schon bis zum Liegendschießen wieder mehr als zehn Sekunden gut. Dort kam sie mit nur einem Nachlader durch und übernahm wieder die Führung vor der Schwedin Hanna Öberg und Italien.

Beim Stehendschießen mussten die Fans dann noch einmal zittern. Nach zwei Nachladern ging Dahlmeier aber praktisch zeitgleich mit der Italienerin Federica Sanfilippo in die letzte Runde. Dort spielte sie ihre Erfahrung aus, übernahm die Führung und rettete den Sieg sicher ins Ziel.

Preuß: "In der Staffel geht's leichter"