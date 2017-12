Damen-Bundestrainer Gerald Hönig setzte auf die WM -Gold-Medaillengewinnerinnen und damit auf Vanessa Hinz als Startläuferin. Die Bayerin spielte die Lokomotive, setzte sich an die Spitze des Feldes und machte das Tempo. Mit einem Nachlader im Liegendschießen blieb sie im Soll und lief gemeinsam mit Marie Dorin-Habert (Frankreich) an der Spitze zum zweiten Schießen. Dort hatten die deutschen Herren zuvor allesamt drei Nachlader für die fünf Scheiben gebraucht – und Hinz? Die 25-Jährige benötigte nur einen Nachlader und riss ein kleines Loch zwischen sich und die Konkurrenz.

Hildebrand wackelt im Stehendanschlag

Mit 18 Sekunden Vorsprung schickte sie Franziska Hildebrand auf die Reise. Die erfahrenste DSV-Skijägerin baute ihren Vorsprung sogar noch aus, lief 20 Sekunden vor den Verfolgern zu ihrer ersten Schießprüfung. Dort verspielte sie mit zwei Nachladern ihren Vorteil. Eine Fünfer-Spitzengruppe (Deutschland, Weißrussland, Ukraine, Schweiz, Schweden) kehrte gemeinsam auf die Loipe und zum zweiten Schießen zurück. Dort räumte nur Julia Dzhima alle Scheiben ab, während Hildebrand zwei Nachlader brauchte und 20 Sekunden hinter der schnellen Ukrainerin auf die Strecke ging. Gemeinsam mit Schweden und der Schweiz ging Hildebrand auf die Verfolgung, machte aber keinen Boden gut und übergab als Vierte 26,7 Sekunden hinter der Ukraine. "Ich hätte mir für mein Rennen eine Note zwischen 2 und 3 gegeben. Das Rennen war okay, am Schießstand hätte ich gern auf die Nachlader verzichtet" , sagte die erfahrene 30-Jährige.

"Hammerschießen" von Hammerschmidt

An Nummer drei lief Maren Hammerschmidt, die sich mit einem Nachlader beim Liegenschießen hinter der Ukraine und der Schweiz auf den dritten Platz vorschob und in der Loipe gemeinsam mit Lena Haecki Druck auf die Führende Valj Semerenko machte. Am Stehendanschlag lieferte Hammerschmidt das Schießen ihres Lebens ab, traf trotz schwierigen Bedingungen innerhalb von 24 Sekunden alle Scheiben und eroberte die Führung zurück. Mit 26 Sekunden Rückstand hatte sie übernommen, mit 14 Sekunden Vorsprung übergab sie an Schlussläuferin Laura Dahlmeier und freute sich: "Es war eine kontrollierte Serie und ich bin weggelaufen und dachte, wow, es hat geklappt."

Dahlmeier bringt Sieg nach Hause

Dahlmeier, für die die Rückkehr in den Weltcup nach einer Erkältungspause nicht ganz erfolgreich verlaufen war, vollendete das Werk. Mit einer Nachladepatrone erledigte Dahlmeier die erste Schießprüfung souverän, während Verfolger Schweiz in die Strafrunde musste. Erste Dahlmeier-Jägerin war so Olena Pidhrushna (Ukraine), die aber schon 36,7 Sekunden Rückstand hatte und Dahlmeier (1 Nachlader beim Stehendschießen) nicht mehr gefährden konnte.