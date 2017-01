Sprint Ruhpolding

Arnd Peiffer

Am großen Martin Fourcade, der seinen neunten Weltcup-Sieg in diesem Winter feierte, kamen sie diesmal nicht vorbei, doch die Platzierungen waren dennoch hervorragend. Mit Rang vier und fünf mischten Arnd Peiffer und Simon Schempp beim Sprint-Weltcup in Ruhpolding ganz vorn mit. Fourcade blieb fehlerfrei, aber auch Peiffer hatte ordentlich Zielwasser genommen und räumte alle Scheiben ab. Am Ende fehlten ihm 51,80 Sekunden auf den Sieger.



Ganz zufrieden war der 29-Jährige aus Clausthal-Zellerfeld nicht: "Das habe ich schon befürchtet, dass es bei mir anfängt zu schneien. Zum Glück hat es gehalten und alle hatten die gleichen fairen Bedingungen. Auf der Schlussrunde wusste ich, dass ich an Emil nicht mehr rankomme werden. Ich habe mich ganz schön gequält und bin froh, dass es zu Platz vier gereicht hat."

Simon Schempp

Dafür musste Schempp einmal in die Strafrunde, das kostete ihm voraussichtlich einen Platz auf dem Podest (+ 52,80 Minuten). Er nahm es gelassen: "Ich habe mich gut gefühlt – auch am Schießstand und bin als Fünfter happy."

Bischl überrascht

Einen klasse Eindruck hinterließ Matthias Bischl, der beim SV Söchering trainiert. Der 28-Jährige war für den erkrankten Matthias Dorfer eingesprungen und landete in der Endabrechnung auf dem 16. Platz (+ 1:22,00). In der Loipe war er nicht der Schnellste, dafür lief es am Schießstand umso besser: Null Fehler. "Es ist nicht so leicht. Ich hatte ein guten Ski, ein bisschen müde war ich trotzdem“ , so Bischl.

Drei Fehler werfen Doll zurück

Benedikt Doll

Benedikt Doll war als erster Deutscher in die Spur gegangen und wurde am Ende 20 mit einem Rückstand von 1:26,30 Minuten. Der Breitnauer ließ es relativ gemächlich angehen und lag nach Null Fehlern zunächst gut im Rennen. Im Stehendanschlag schoss er jedoch dreimal daneben und konnte alle Hoffnungen begraben. Da nützte ihm auch die zweitschnellste Zeit beim Laufen nichts. "Man sollte immer seine Fehler analysieren. Es geht so schnell, dann hat man die Fehler stehen."

Zwei Fahrkarten für Lesser

Wie erging es Erik Lesser? Der 28-Jährige, im Vorjahr Massenstart-Sieger von Ruhpolding und in der vergangenen Woche zum Abschluss in Oberhof wie Schempp Fourcade-Bezwinger, erlaubte sich in beiden Anschlägen jeweils eine Fahrkarte. Letztlich landete der Thüringer auf dem 27. Platz (+ 1:31,60).

Zweiter Weltcup-Auftritt von Willeitner

Mit Rang 38 musste sich Michael Willleitner begnügen (+ 1:49,60 Minuten). Für den Athleten vom Skiclub Berchtesgaden dennoch ein gutes Ergebnis. Für ihn war es der zweite Weltcup-Einsatz überhaupt in seiner Karriere. Ansonsten tritt der 26-Jährige nur im IBU-Cup in Erscheinung. Für den Bundespolizisten war es das Heimrennen des Jahres, da er nur zwei Kilometer von der Ruhpoldinger ChiemgauArena entfernt wohnt.