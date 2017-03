Fourcade mit dem Glück des Tüchtigen

Beim achten und vorletzten Sprint des Winters im ostfinnischen Kontiolahti waren die Biathleten auf einer sehr anspruchsvollen Strecke mit harten Steigungen gefordert. Doch auch die meisterte Superstar Martin Fourcade (Frankreich) trotz eines Schießfehlers in der schnellsten Zeit. Mit einem Vorsprung von 0,6 Sekunden verwies er den starken Tschechen Ondrej Moravec auf Platz zwei. Dritter wurde der Norweger Emil Hegle Svendsen. Damit hat der Gesamtweltcup-Sieger Fourcade auch die Spezialwertung im Sprint gewonnen.

13. Saisonsieg für Fourcade

Martin Fourcade ging das Rennen wieder sehr forsch an und war nach dem ersten fehlerlosen Schießen schon im vorderen Feld. Dann leistete sich der Franzose einen Fehlschuss im Stehendschießen – doch auch der konnte den Gesamtweltcup-Sieger nicht aus der Fassung bringen. Allerdings musste Fourcade auf der letzten Runde noch einmal richtig fighten. Völlig erschöpft blieb er nach dem Zieleinlauf am Boden liegen und hatte tatsächlich 0,6 Sekunden Vorsprung vor dem Tschechen Ondrej Moravec, der das Rennen ohne Fehlschuss und mit einer sehr starken läuferischen Leistung zu Ende brachte. Dritter wurde Emil Hegle Svendsen (Norwegen), der fehlerfrei unterwegs war und einen Rückstand von 9,4 Sekunden auf den Sieger hatte. Als Vierter kam der Norweger Johannes Thingnes Bö ins Ziel.

Bester Deutscher: Arnd Peiffer

Arnd Peiffer

Arnd Peiffer zeigte eine sehr gute Schießleistung. Fehlerfrei kam er in 22:39.3 Minuten und damit 22,30 Sekunden hinter Martin Fourcade ins Ziel. Trotz des guten Schießens und einer sehr guten Leistung gelang es dem Mann aus Clausthal-Zellerfeld damit wieder nicht, seinen ersten Sieg in dieser Saison einfahren zu können. Aber Peiffer war mit seinem Rennen durchaus zufrieden: " Es ist schon eine sehr anspruchsvolle Runde, mit drei sehr langen Anstiegen " sagte Peiffer nach dem Rennen. " Ich bin froh, dass ich heute im Schießen mal wieder ordentlich durch kam. Auf der Strecke würde ich sagen, eine solide Leistung. "

Roman Rees Achter, Floran Graf 19.

Einen sehr guten Auftritt hatte auch Roman Rees (SV Schauinsland), der ohne einen einzigen Fehler durch das Rennen kam und auch im Laufen eine gute Leistung zeigte. Rees war mit der Startnummer 37 direkt vor Martin Fourcade gestartet. Am Ende hatte er 45,5 Sekunden Rückstand auf Fourcade. Florian Graf (WSV Eppenschlag) machte mit Startnummer 1 den Auftakt der 101 Biathleten am Start. Graf lief eine flotte erste Runde, schoss aber einen Fehler im Liegendschießen und musste in die Strafrunde. Beim Stehendschießen blieb der 28-Jährige fehlerfrei, ging sehr motiviert auf die letzte Runde und belegte einen guten elften Platz mit einem Rückstand von 1:04,40 Minuten.

1. Weltcup-Auftritt von Nawrath

Für Benedikt Doll lief der Wettkampf alles andere als gut. Schon beim ersten Schießen ein Fehler und damit eine Strafrunde. Auch im zweiten Schießen leistete sich der Sprint-Weltmeister zwei Fehler. Damit hatte der Breitenauer nichts mit der Entscheidung in diesem Rennen zu tun und kam auf Platz 30 (+1:16,60 Minuten). Mit Startnummer 75 ging Philipp Nawrath (SK Nesselwang) zum ersten Mal für die A-Nationalmannschaft an den Start. Der 24-jährige Allgäuer machte seine Sache sehr gut, verfehlte im Liegendschießen nur eine Scheibe, blieb im Stehendschießen fehlerfrei und lief auf Platz 34.

Lesser und Schempp krank

Nicht am Start war Massenstart-Weltmeister Simon Schempp, der weiterhin erkrankt fehlt und gar nicht mit angereist war. Und auch der ehemalige Verfolgungsweltmeister Erik Lesser musste kurzfristig seinen Start wegen eines Infekts absagen. Der 28-Jährige fehlte wegen einer Erkältung und kann damit auch nicht an der Verfolgung am Samstag teilnehmen. " Für dieses Wochenende muss ich die Ski an den Nagel hängen. Ein kräftiger Infekt hat mich erwischt und macht einen Start unmöglich. Für nächste Woche bin ich aber guter Dinge ", schrieb der zweimalige Weltmeister vor dem Start am Freitag auf seiner Facebook-Seite.

Der vorletzte Weltcup der Saison sollte ursprünglich im russischen Tjumen stattfinden. Allerdings gaben die Russen den Wettkampf wegen der umfassenden Dopinganschuldigungen gegen russische Sportler ab und so wurden die Rennen nach Finnland verlegt.