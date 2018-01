Nach dem Erfolg im Sprintrennen am Freitag (05.01.2018) hat sich Martin Fourcade auch im Verfolgungsrennen in Oberhof durchgesetzt. Mit nur einem Fehler bei zwanzig Schuss und einer gewohnt starken Vorstellung in der Loipe riss der Weltcup-Gesamtführende die Arme nach 12,5 Kilometern als Erster in die Höhe. Für Fourcades Widersacher Johannes Thingnes Bö ( NOR ) reichte es mit drei Schießfehlern, trotz der besten Laufleistung im Feld, nur für Platz zwei (+6,3 Sekunden). Dritter wurde der ältere Bö-Bruder Tarjei (0/+30,9 Sekunden).

Johannes Thingnes Bö, Martin Fourcade, Tarjei Bö bei der Siegerehrung

Doll und Peiffer unter den Top 10

Aus deutscher Sicht erfreute vor allem die Leistung von Benedikt Doll, der als Neunter ins Ziel kam. Ohne seinen Fehler im letzten Stehendanschlag wäre sicher noch mehr möglich gewesen. "Ich bin sehr, sehr zufrieden. Das Schießen hat sehr gut geklappt", sagte Doll im Ersten. Aber: "Heute haben einige gut getroffen, deswegen ging's jetzt nicht so weit nach vorne."

Arnd Peiffer, der zwischenzeitlich auf Platz fünf lag, verschenkte eine Top-Platzierung durch zwei Schießfehler beim letzten Schießen. Er wurde trotzdem noch Zehnter. Drittbester Athlet des DSV wurde Roman Rees auf Rang 19. Johannes Kühn enttäuschte mit sechs Schießfehlern und wurde 34.

Arnd Peiffer beim Verfolgungsrennen in Oberhof

Schempp und Lesser müssen passen

Simon Schempp konnte aufgrund von Rückenproblemen nicht an den Start gehen. Auch bei der Staffel am Sonntag (07.01.2018) wird Schempp nicht starten. Bereits am Donnerstag (04.01.2018) hatte Erik Lesser wegen eines Infekts seinen Verzicht auf Sprint und Verfolgung erklärt.

Auch bei der Staffel wird Lesse nicht an den Start gehen. Deshalb geht das deutsche Team in folgender Besetzung ins Rennen: Roman Rees, Johannes, Kühn, Arnd Peiffer und Benedikt Doll. Die Reihenfolge wird noch festgelegt.