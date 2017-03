Hildebrand vergibt Elfer - Dahlmeier ohne Zielwasser

Laura Dahlmeier (SC Partenkrichen) hat Duell um die kleine Kugel der besten Läuferin im Massenstart verloren. Im letzten Weltcup-Rennen der Saison schnappte sich Gabriela Koukalova aus Tschechien am Sonntag (19.03.2017) diesen Titel. Koukalova reichte dazu am Holmenkollen in Oslo ein zweiter Platz hinter Tiril Eckhoff aus Norwegen. Dahlmeier verspielte mit drei Fehlern am Schießstand alle Chancen auf die kleine Kristallkugel und beendete das letzte Rennen als Neunte. Mit fünf WM -Medaillen und dem Gewinn des Gesamtweltcups ist die Bayerin dennoch die überragende Athletin dieser Saison.

Hildebrand und der verflixte letzte Schuss

Franzi Hildebrand verfehlte die letzte Scheibe (Archivbild).

Nicht ganz so erfolgreich verlief der Winter dagegen für Franziska Hildebrand. Am Sonntag bahnte sich ein Happy End an. Die routinierte Deutsche kam als Erste mit fast 20 Sekunden Vorsprung zum letzten Schießen. Der Sieg war zum Greifen nah. Vier Scheiben fielen, doch ausgerechnet der letzte Schuss verfehlte das Ziel. Hildebrand musste einmal in die Strafrunde und kam als Dritte hinter Eckoff und Koukalova zurück. Auf dem letzten Kilometer ging der Deutschen die Kraft aus. Kaisa Mäkäräinen (Finnland) und Veronika Vitkova (Tschechien) zogen vorbei, so dass am Ende nur der fünfte Platz blieb.

Maren Hammerschmidt beendete das Rennen mit vier Fehlern auf dem 19. Platz. Vanessa Hinz räumte mit zwei Fehlern bei 20 Schuss am Schießstand ab, hinkte aber nach ihrer Zwangspause läuferisch hinterher und fiel auf der letzten Runde noch auf Rang 24 zurück.