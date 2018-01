Angefeuert von über 25.000 begeisterten Zuschauern in Ruhpolding machten sich Denise Herrmann, Franziska Hildebrand, Laura Dahlmeier, Maren Hammerschmidt sowie Vanessa Hinz auf die 12,5 Kilometer des Massenstartrennens in Ruhpolding. Am Ende hatte die Finnin Kaisa Mäkäräinen das größte Stehvermögen: Mit acht Hundertstelsekunden Vorsprung holte sie sich in einem packenden Finish den Sieg vor Laura Dahlmeier. Dritte wurde die Tschechin Viktoria Vitkova mit 4,6 Sekunden Rückstand auf die Siegerin.

Dahlmeier lieferte sich auf der letzten Runde einen sehr spannenden, engen Zweikampf mit Mäkäräinen. Es war zu merken, wie sehr die siebenmalige Weltmeisterin nach ihrer Erkältung an ihre Grenzen ging. Am Ende fehlte ihr die Kraft, noch an der Finnin vorbei zu gehen.

Mit dem zweiten Platz holte die 24-Jährige den ersten Einzel-Podestplatz für das deutsche Damenteam. " Mit einem zweiten Platz kann man mehr als zufrieden sein. Jetzt kann man wieder Ruhe einkehren lassen und mit Selbstvertrauen in die Zukunft blicken ", sagte Dahlmeier. Ähnlich sah es auch Damen-Bundestrainer Gerald Hönig: "Die Laura ist auf einem richtig guten Weg. Jetzt heißt es gut regenerieren und nicht wieder krank werden."

Nur eine kommt ohne Schießfehler durch

Für die 35-jährige Mäkäräinen war es der erste Sieg der Saison, doch auch die Finnin kam nicht ohne Schießfehler durch. Außer der Kanadierin Rosanna Crawford gelang das im Massenstart keiner weiteren Biathletin. Und so mussten die drei Führenden auch in zwei Strafrunden, weil sie jeweils zwei Schießfehler zu verbuchen hatten.

Herrmann trotz vier Fehlern noch Fünfte

Wieder mal die Schnellste in der Loipe: Denise Herrmann

Die Laufbestzeit gehörte Denise Herrmann. Trotz vier Schießfehlern (1/1/1/1) machte sie ein famoses Rennen und holte ihren Rückstand in der Loipe wieder auf. Mit 16,7 Sekunden Rückstand belegte sie am Ende einen sehr guten fünften Platz.

Hammerschmidt Elfte, Hildebrand 19. und Hinz 21.

Mit dem Schießen hatten auch die weiteren deutschen Biathletinnen ihre Probleme. Maren Hammerschmidt unterliefen vier Schießfehler und sie belegte am Ende Rang elf, Franziska Hildebrand schoss vier Mal daneben und kam auf Platz 19. Vanessa Hinz holte sich sogar fünf "Fahrkarten" und wurde am Ende 21..

Kuzmina mit sechs Schießfehlern

Einen rabenschwarzen Tag am Schießstand erwischte die Weltcupführende Anastasiya Kuzmina. Mit sechs Schießfehlern hatte die Slowakin keine Chance auf einen Podestplatz. Sie landete auf einem für sie enttäuschenden 23. Rang und verlor die Gesamtweltcupführung an Mäkäräinen. Auch die Weltcupdritte, die Italienerin Dorothea Wierer, wurde mit drei Schießfehlern in Ruhpolding nur 20..