Österreicher fliegt zum Sieg - Lesser trumpft auf

Mit einem "sehr guten" und einem "guten" Schießen ist der Thüringer Erik Lesser zum Auftakt des Weltcups in Südkorea auf den 5. Platz gelaufen. Lesser lag bis zum letzten Schuss auf Podestplatz, zielte dann aber vorbei und verpasste den dritten Platz um fünf Sekunden. "Dieses Ergebnis hatte ich mir bei der WM gewünscht. Ich kann zufrieden sein. Mit der Zeitumstellung habe ich schon Probleme. Langsam wird es, aber in zwei Tagen geht's ja wieder nach Hause." , sagte Lesser.

Neuling Rees überrascht

Für eine Überraschung sorgte Roman Rees vom SV Schauinsland. Zwei Tage nach seinem 24. Geburtstag lief er auf den 12. Platz. Besser war er noch nie. Für den Schwarzwälder, der in Ruhpolding trainiert, war sogar noch mehr drin. Aber genau wie bei Lesser ging der letzte Schuss am Ziel vorbei. " Eine tolle Leistung. Dass er läuferisch einen raushauen kann, ist bekannt. Wenn er gut schießt, ist er gut dabei. Das hat er sich verdient“ , lobte Sprint-Weltmeister Benedikt Doll seinen Teamkollegen. "Es war mehr als zufriedenstellend für mich. Ich bin glücklich mit dem Rennen" , meinte Rees.

Der Wind ärgert Doll

Für Doll lief es im ersten Sprint nach seinem Goldstreich nicht rund. In der Loipe wie beflügelt, am Schießstand gehemmt. Mit drei Fehlern bei zehn Versuchen waren alle Hoffnungen auf einen guten Platz früh begraben. Der Hobby-Koch ließ zwei Scheiben beim Liegendanschlag stehen, eine weitere beim Stehendanschlag. Ohne die Fehler hätte Doll weit vorn mitgespielt. So hielt er als 20. den Rückstand (1:28,8 min) in Grenzen. Die Zeiten werden ja in das Verfolgungsrennen mitgenommen.

Peiffer verkorkst Stehendschießen

Ebenfalls drei Mal in die Strafrunde musste Sprint-Spezialist Arnd Peiffer. In der Loipe war er gut 21 Sekunden langsamer als Doll und musste sich mit Rang 31 zufrieden geben. Peiffer, der einzige Biathlet des Deutschen Skiverbands der die Anlage kennt, startete souverän und schnell ins Rennen. Nach einem fehlerfreien ersten Schießen lag er gut im Rennen. Mit einem völlig verkorksten Stehendschießen (3 Fehler) katapultierte er sich aus dem Wettbewerb. "Es waren keine tollen Schüsse, aber keine wahnsinng schlechten. Ich dachte, was ist denn hier passiert? Ich hab es einfach nicht hingekriegt" , sagte Peiffer.

Graf will sich anbieten