Norwegen heißt der überlegene Sieger der Herren-Staffel von Hochfilzen. Und das, obwohl die Skandinavier ohne ihre Spitzen-Biathleten Johannes Thingnes Bö, Tarjei Bö und Emil Hegle Svendsen antraten. Am Ende waren läuferische Leistungen aber auch nicht ausschlaggebend. Diese Staffel wurde aufgrund starken Seitenwindes am Schießstand entschieden. Und da waren die Norweger mit Abstand am besten. Keine Strafrunde bei neun Nachladern - andernorts mag das ein durchschnittliches Ergebnis sein, in Hochfilzen war es ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Nur die deutsche Staffel blieb ebenfalls ohne Strafrunde, musste aber 17-mal nachladen. Die anderen 24 Teams drehten insgesamt 103 (!) Strafrunden, acht Staffeln wurden überrundet und damit aus dem Rennen genommen (darunter Gastgeber Österreich).

Erste Läufer

Erik Lesser

Der deutsche Startläufer Erik Lesser begann gut, schoss wie vier andere Starter liegend fehlerfrei und ging damit in Führung. Beim Stehendschießen herrschte dann allerdings starker Wind. Viele Fehler waren die Folge, Lesser musste dreimal nachladen und hatte beim Einlegen einer Patrone auch noch Probleme. Immerhin vermied er im Gegensatz zu mehreren anderen Teams eine Strafrunde, der Russe Maxim Zwetkow musste beispielsweise drei zusätzliche Runden drehen. Lesser brauchte am Schießstand aber dennoch 48 Sekunden länger als der Norweger Ole-Einar Björndalen, der sich mit fehlerfreier Einlage zusammen mit dem für Belgien startenden Sachsen Michael Rösch an die Spitze setzte. Rösch attackierte dann vor dem Wechsel sogar nochmal, übergab als Erster, und fiel völlig erschöpft in den Schnee. Lesser folgte mit 25 Sekunden Rückstand.

Nach seinem Rennen sagte Lesser ins ARD-Mikrofon: "Stehend habe ich mich schwergetan. Bei diesen Böen war es schwerig. Mich ärgert, dass es mit den Nachladern so gehakt hat. Aber dass ich die Strafrunde vermieden habe, war für mich wichtig."

Zweite Läufer

Benedikt Doll übernahm für die deutsche Staffel und hatte es mit dem Spitzenduo Florent Claude (Belgien) und Henrik L'Abee-Lund (Norwegen) zu tun. Bis nach dem ersten Schießen tat sich wenig in dieser Konstellation, denn alle drei waren nahezu gleichschnell unterwegs und blieben beim Liegendschießen fehlerfrei. Weil aber fast alle Verfolger Fehler machten, vergrößerte sich der Vorsprung der drei. Zumindest bis zum Stehendschießen. Dort spielte der Wind dann wieder eine große Rolle. L'Abee-Lund kam noch am besten damit zurecht, Claude folgte etwas später, und Doll hatte arge Probleme, vermied aber mit der letzten Nachlade-Patrone die Strafrunde. Der Schweizer Benjamin Weger nutzte Dolls lange Schießzeit, blieb fehlerfrei und ging zusammen mit dem Deutschen als Dritter und Vierter in die Spur zurück. Beim zweiten Wechsel führte also Norwegen 32 Sekunden vor Belgien, und weitere 10 Sekunden zurück folgten die Schweiz und Deutschland. Dahinter klaffte dann eine große Lücke zu Frankreich und Italien.

Benedikt Doll kommentierte das schwierige Stehendschießen so: "Die Windfahnen stehen manchmal waagerecht in der Luft, so windig ist es hier. Da ist es schwer zu treffen. Wenn ich lange stehe und der Puls runtergeht, fange ich an zu zittern. Dann wird es immer schwerer zu treffen."

Dritte Läufer

Arnd Peiffer war der dritte deutsche Läufer. Er trat gegen Erlend Bjöntegaard (Norwegen), Tom Lahaye-Goffart (Belgien) und Jeremy Finello (Schweiz) an. In der ersten Runde hielt sich der Deutsche zurück, blieb nur an Finello dran, holte gemeinsam mit ihm den kleinen Rückstand auf Belgien auf, verlor aber ein paar Sekunden auf Norwegen. Beim Liegendschießen war dann der Schweizer der einzige Fehlerfreie im Spitzenquartett. Finello setzte sich damit hinter Bjöntegaard auf Rang zwei, Deutschland und Belgien folgten, von hinten rückte Frankreich etwas näher. Beim Stehendschießen baute Norwegen dann seine Führung aus. Bjöntegaard musste nur einmal nachladen, Peiffer dreimal, die Schweiz und Belgien erwischte es mit vier bzw. drei Strafrunden besonders schlimm. Norwegen führte nun mit knapp einer Minute vor Deutschland , weitere 37 Sekunden dahinter übergab Frankreich als dritte Mannschaft, noch einmal eine halbe Minute später folgte Schweden.

Arnd Peiffer

Auch Arnd Peiffer wurde natürlich zum Wind am Schießstand befragt: "Es ist schwierig zu unterscheiden zwischen starkem und sehr starkem Wind, denn mehr als waagerecht können die Windfahnen nicht hängen. Zumindest habe ich die Strafrunde vermieden. Bei diesem Wind ist keine ruhige Schussabgabe möglich, ich bin heilfroh, dass es mit den Nachladern geklappt hat."

Vierte Läufer

Simon Schempp war gewohnheitsgemäß deutscher Schlussläufer. Und es sollte sich schnell herausstellen, dass er dem Norweger Lars-Helge Birkeland nicht mehr gefährlich werden konnte, sondern mit dem Kampf um Platz 2 beschäftigt sein würde. Denn sowohl der Norweger, als auch der drittplatzierte Franzose Quentin Fillon-Maillet schossen liegend schnell und fehlerfrei. Schempp verfehlte zwar nur eine Scheibe, die aber dreimal. Auch er benötigte - wie so viele Deutsche - alle Nachlader, vermied aber wieder die Strafrunde. Beim abschließenden Stehendschießen machte Birkeland dann alles klar. Nur einmal musste er nachladen, fast alle anderen hatten größere Probleme. Schempp brauchte wieder alle Nachlader, konnte aber als Zweiter vom Schießstand, während Frankreich und Schweden hinter ihm eine weitere Strafrunde in Kauf nehmen mussten. Die Schlussrunde war dann wegen der riesigen Abstände eher ein Auslaufen für die Erstplatzierten. Knapp zwei Minuten hatte Norwegen Vorsprung auf Deutschland, Frankreich folgte weitere 40 Sekunden zurück, Schweden wurde Vierter.