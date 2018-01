Nur bis zum ersten Schießen konnten die deutschen Biathleten noch gut mithalten. Der fehlerfreie Erik Lesser verließ den Schießstand nur 0,7 Sekunden hinter dem Franzosen Martin Fourcade und knapp vor dem Norweger Johannes Thingnes Bö im "Sandwich" zwischen den beiden Ausnahmeläufern des aktuellen Winters. Auch Arnd Peiffer und Benedikt Doll - beide ebenfalls fehlerfrei - waren zunächst dabei im Kampf um die Podestplätze. Und noch einer blieb fehlerfrei - und das war schon die erste Überraschung beim Auftakt in Ruhpolding: Roman Rees, der junge Breisgauer, als letzter Starter mit der Nummer 108 in die Loipe gegangen, war unterwegs, fast das Zünglein an der Waage zu spielen.

Schon beim zweiten Schießen, dem ersten Stehendanschlag, verloren Peiffer, Doll und Lesser jedoch den Anschluss. Peiffer mit einem Fehler, Doll mit zwei, Lesser gleich mit drei - die Top-Biathleten Fourcade und Bö, beide erneut ohne Fehler, enteilten und lieferten sich bis zum vierten Schießen ein Duell um die Plätze eins und zwei. Dort erlaubten sich beide einen Fehlschuss.

Fourcade trotz Schießfehler überlegen

Fourcade war es egal. Der Franzose, einmal mehr in der Loipe überragend, lief trotzdem entspannt dem Sieg entgegen und gewann am Ende mit überlegenem Vorsprung von über einer Minute. Bö musste dagegen kämpfen. Denn der Tscheche Ondrej Moravec - seit dem zweiten Schießen auf Platz drei und ohne Schießfehler - war plötzlich vor dem Norweger und blieb es bis zum Schluss. 5,3 Sekunden fehlten Bö für Platz zwei am Ende.

Rees mit Olympia-Qualifikation

Und dann war da ja noch Roman Rees. Der stürmte unbekümmert von Schießeinlage zu Schießeinlage, schoss mit traumwandlerischer Sicherheit fehlerfrei - und verließ den Stand nach dem vierten Anschlag zeitgleich mit dem drittplatzierten Bö. Allerdings verlor Rees auf der Schlussrunde - fast erwartungsgemäß - Zeit auf den laufstärkeren Norweger und verpasste als Vierter knapp das Podest. Stören dürfte das den 24-Jährigen wenig: Denn mit dem besten Weltcupergebnis seiner Karriere knackte Rees die Qualifikationsnorm für die Olympischen Winterspiele und darf sich auf Pyeongchang freuen.