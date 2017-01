Schempp will Selbstvertrauen tanken

Den Kampf um die große Kristallkugel hat Simon Schempp zwar aufgegeben, sein "Königreich" Antholz will er Biathlon-Dominator Martin Fourcade aber nicht ohne Weiteres überlassen. "Ich werde dort nochmal richtig reinhauen", sagte Deutschlands Nummer eins vor dem Weltcup in Südtirol: "Ich will mit guten Ergebnissen und genügend Selbstvertrauen in die WM-Vorbereitung starten."

Die Chancen dafür stehen verdammt gut. Denn Schempp und Antholz - das ist spätestens seit der Saison 2013/14 eine ganz besondere Beziehung. In jenem Winter hatte der Schwabe in Italien die ersten beiden seiner mittlerweile elf Weltcup-Siege gefeiert, das Double aus Sprint und Verfolgung gelang ihm als erstem Skijäger überhaupt eine Saison später erneut. Als er dann im vergangenen Jahr mit dem erneuten Triumph im Sprint seine beeindruckende Erfolgsserie auf fünf nacheinander ausbaute und in der Verfolgung noch einen zweiten Platz einfuhr, hatte er den Titel "König von Antholz" längst sicher. "Man kommt schon mit einem guten Gefühl nach Antholz, wenn man in den letzten Jahren hier schon ganz gut unterwegs war", sagt Schempp.

Fourcade einsam an der Spitze

Bezwungen wurde er im Vorjahr nur vom Russen Anton Schipulin - der auch in diesem Jahr Siegchancen besitzt. An Schempps Thron wird aber vor allem Fourcade rütteln. "Es ist schon unheimlich stark, was Martin abliefert", sagte Schempp nach dem zurückliegenden Weltcup in Ruhpolding. Dort hatte der "Serientäter" Fourcade beide Einzelrennen gewonnen und seine atemberaubende Bilanz auf zehn Siege bei 13 Starts aufpoliert - der historische sechste Gesamtweltcup-Erfolg in Serie ist dem Franzosen damit praktisch nicht mehr zu nehmen.

Schempp weist als erster Verfolger bereits 284 Punkte Rückstand auf, sein Hauptaugenmerk gilt daher der WM in Hochfilzen (9. bis 19. Februar) - und eben der Generalprobe in Antholz. Dort finden für die Männer ab Freitag Einzel, Staffel und Massenstart statt. "Sie haben die Strecke noch einmal verändert und noch schwieriger gemacht", sagte der Thüringer Erik Lesser: "Es wird jemand gewinnen, der einen guten Punch hat." Was wiederum die Chancen für Schempp, der sich "in einer guten Laufverfassung" befindet, erhöhen dürfte.

Weltcup-Wochenende startet mit dem Einzel der Frauen

Das erste Rennen der Woche absolvieren bereits am Donnerstag (14.15 Uhr) die Frauen mit ihrem Einzel. Laura Dahlmeier (Partenkirchen) gehört wie in jedem Rennen zu den Anwärterinnen auf den Sieg - auch wenn sie in ihrer erfolgreichen Karriere erst einmal das Antholzer Podium erobert hat."«Erfahrungsgemäß gehört Antholz aber trotzdem zu meinen Lieblingsorten", sagte die Gesamtweltcup-Dritte, die in dieser Saison schon drei Erfolge und insgesamt sieben Podestplätze verbucht hat: "Ich freue mich auf die Wettkämpfe."

Stand: 18.01.2017, 11:21