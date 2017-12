Denise Herrmann, die erst im vergangenen Winter vom Langlauf zum Biathlon wechselte, hatte auch beim Verfolgungsrennen die Konkurrenz fest im Griff. Die 28-Jährige zeigte über die 10-Kilometer-Distanz keine Nerven, traf 18 von 20 Scheiben und ließ auch in der Loipe den Skijägerinnen hinter ihr keine Chance. "Ich hab von Anfang an versucht, mein Rennen zu machen. Liegend zweimal Null war die Basis" , freute sich Herrmann, die überraschend in der Weltspitze angekommen ist. "Dass ich es als Erste über die Ziellinie geschafft habe, war unglaublich." Mit einem Rückstand von 25,8 Sekunden wurde die Französin Justin Braizas Zweite. Platz drei sicherte sich die Norwegerin Marte Olsbu (+48 Sekunden).

In Abwesenheit von Topstar Laura Dahlmeier hat sich Herrmann zudem als Zweite im Gesamtweltcup mit vier Zählern hinter der Französin Justine Braisaz platziert. Zudem startet sie beim Weltcup in Hochfilzen in Sprint und Verfolgung im Roten Trikot. Der Konkurrenz schickte sie gleich selbstbewusst noch eine Kampfansage: "Ich will das hohe Niveau halten."

Herrmann räumt Liegend alles ab

Herrmann eröffnete das Rennen als Sprintsiegerin. Die 29-Jährige ging mit 15 Sekunden Vorsprung auf Justine Braisaz ins Rennen, baute die Führung sogar aus und ging nach einem fehlerfreien ersten Schießen weiter als Führende in Runde zwei. Auch Maren Hammerschmidt und Franziska Hildebrand blieben fehlerfrei, Vanessa Hinz und Franziska Preuß kassierten dagegen eine Strafrunde.

Fünf Treffer auch beim zweiten Liegendschießen - Herrmann behielt die Nerven und erhöhte den Druck auf das Verfolgerfeld. Braizas blieb als beste Skijägerin direkt hinter der 28-Jährigen. Dieses Mal mussten auch Hammerschmidt und Hildebrand eine Strafrunde drehen. Hinz traf alle Scheiben.

Zwei Fehlschüsse locker weggesteckt

Stehend lief es dann nicht ganz so optimal für Herrmann, die zweimal in die Strafrunde musste. Braisaz traf dagegen perfekt und übernahm die Führung vor der Sächsin. Nervenstark zeigten sich auch Hammerschmidt und Hinz, die alle Scheiben abräumten und weiter unter den Top-Ten mitliefen.

Beim vierten Schießen hielten sowohl Braisaz als auch Herrmann dem Druck stand und räumten alle Scheiben ab. Die Französin ging als Erste in die Schlussrunde, doch Herrmann drehte auf und hängte die Verfolgerin einfach ab. Das starke Ergebnis komplettierten Hammerschmidt und Hinz als Fünfte und Achte. Franziska Preuß (Haag) wurde 26., Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld) 35. Nicht dabei war Karolin Horchler, sie hatte als 61. im Sprint das Verfolgungsrennen knapp verpasst.

