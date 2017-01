Arnd Peiffer nach dem letzten Schießen.

Als Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) beim Verfolgungsrennen in Oberhof am Samstag (07.01.2016) nach dem letzten Schießen aus der Strafrunde kam, wurde den Fans warm ums Herz. Bei zweistelligen Minusgraden lief der 29-Jährige von Rang 15 auf den zweiten Platz vor. Peiffer konnte sein erstes Podium in diesem Winter so richtig genießen: Der Drittplatzierte Dominik Windisch (Italien) kam erst 30 Sekunden später an. "Ich hatte ein tolles Gefühl auf der letzten Runde, viel Vorsprung und keinen Stress. Das Schießen war schwierig heute. Mit zwei Fehlern im letzten Durchgang hätte ich nicht gedacht, dass ich etwas reißen kann." , sagte der gebürtige Wolfenbüttler.

Fourcade trotzt Kälte und Wind

Jubelsprung auf dem Podium: Martin Fourcade

Unschlagbar war an diesem Tag Martin Fourcade. Der Franzose, der beim Sprint am Donnerstag erstmals in dieser Saison Schwächen gezeigt hatte, lief von Rang acht auf eins vor. Die Grundlage legte der Dominator mit nur einem Fehler am Schießstand. Während die Konkurrenz beim Stehendanschlag Federn ließ, blieb Fourcade fehlerfrei und setzte sich deutlich an die Spitze. Gut 45 Sekunden vor der Konkurrenz kam er zum letzten Schießen - und räumte noch einmal alles ab. Mit seinem achten Sieg im zehnten Rennen ist er auch in der Gesamtwertung einsame Spitze.

Lesser wieder Fünfter

Erik Lesser (Frankenhain) lag bei seinem Heimspiel bis zur Halbzeit auf Siegkurs und wusste am Ende nicht so richtig, ob er sich über Platz fünf freuen oder ärgern sollte. Er war als Erster zum ersten Stehendschießen gekommen, ließ dann aber zwei Scheiben stehen und verlor den Kontakt. Mit drei weiteren Patzern beim letzten Schießen, schienen alle Träume geplatzt. Doch die Konkurrenz hatte bei der Eiskälte genauso wenig Gefühl in den Fingern. So ging Lesser gemeinsam mit Windisch und dem Norweger Emil-Hegle Svendsen auf die Schlussrunde. Im Kampf um den dritten Platz zog der Lokalmatador dann den Kürzeren.

Viele Fehler

Die Bibberkälte machte den Athleten zu schaffen.

Simon Schempp (Uhingen) landete mit sechs Fehlern auf Rang 20. Benedikt Doll wurde mit drei Fahrkarten 24. Für ihn hatte das Rennen dramatisch begonnen. Der Bayer stürzte schon in der ersten Runde. In einer Abfahrt trug es Doll zu weit nach außen, er stürzte auf den Hosenboden, rappelte sich aber schnell auf. Glück im Unglück: Seine Waffe funktionierte noch tadellos. Mit drei Fehlern war er noch einer der Besseren im Feld. Matthias Bischl und Florian Graf ballerten je acht Mal daneben und landeten weit abgeschlagen auf den Plätzen 35 und 49. Damit waren die beiden Deutschen noch nicht einmal die Schlechtesten. Vier Skijäger schossen zehn Mal vorbei.

Pryma von 57 auf 9 vor

Die Bedingungen mit der extremen Kälte und den Gefrierschrank-Temperaturen machten vielen zu schaffen. Nur zwei Athleten kamen mit einem Fehler durch. Neben Fourcade gelang dies dem Ukrainer Wladimir Semakow, der vom 28. auf den 13. Platz nach vorn lief. Den größten Satz machte aber Artjom Pryma aus der Ukraine. Er verbesserte sich mit zwei Fehlschüssen vom 57 auf Rang neun.