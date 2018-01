Deutsche Biathleten enttäuschen bei Fourcade-Sieg

Es waren schwierige Bedingungen am Freitag (05.01.2018) in Oberhof: Es regnete und am Schießstand herrschten böige Winde. Die zahlreichen Helfer hatten alle Hände voll zu tun, um die Strecke in einen wettbewerbsfähigen Zustand zu bringen. Doch die Organisatoren in Oberhof sind schlechtes Wetter gewöhnt und haben für gute Streckenverhältnisse gesorgt. Und wie am Vortag kamen wieder Tausende Zuschauer, um ihre Biathlon-Stars anzufeuern. Doch ausgerechnet der Lokalmatador Erik Lesser konnte wegen eines Infekts nicht starten.

Dreikampf an der Spitze

Wie in den vorangegangenen Sprints sah es lange nach einem Duell zwischen Johannes Thingnes Bö und Martin Fourcade aus. Der Franzose blieb im Gegensatz zum Norweger fehlerfrei. Bö leistete sich zwei Strafrunden. Im Ziel hatte Fourcade 10,2 Sekunden Vorsprung auf Bö, der in der Loipe aber fast 30 Sekunden schneller war als der Gesamtweltcup-Führende, für den es der erste Sprint-Sieg der Saison war. Emil Hegle Svendsen, der mit einer höheren Startnummer unterwegs war, machte es nochmal spannend: Der Norweger blieb fehlerlos, hatte aber auf der letzten Runde keine Kraft mehr und kam an Fourcade nicht mehr (+8,10 Sek .) vorbei, verdrängte Bö aber noch auf den dritten Rang.

"Es war sehr aufregend auf der letzten Runde", sagte Fourcade und meinte weiter: "Es war ein richtig gutes Rennen bei diesen schwierigen Bedingungen. Als ich die Zuschauer gesehen habe, habe ich geschaut: Da muss ich auch alles geben. Es hat Spaß gemacht hier zu laufen."

Kein Deutscher unter den Top-Ten

Die deutschen Biathleten hatten mit dem Rennausgang nichts zu tun: Bester Deutscher war Arnd Peiffer auf dem zwölften Platz. Der 30-Jährige leistete sich zwei Fehler und hatte im Ziel 1:01,9 Minuten Rückstand. "Der dritte und vierte Schuss waren schon nicht sauber, dann ist der fünfte leider vorbeigegangen. Das ist bitter, die Bedingungen am Schießstand waren heute nämlich ziemlich okay ", sagte Peiffer.

Benedikt Doll schoss dreimal daneben und wurde 17. (+1:24, Min .). "Zwei der drei Fehler hätte ich vermeiden können, da habe ich nicht gut geschossen. Die Strecke war gut präpariert. Im Rennen ist es egal, ob die Sonne scheint oder es regnet ", äußerte sich der Sprint-Weltmeister im Ziel. 20. wurde Johannes Kühn, der zweimal die Scheiben nicht traf (+1:27,30 Min.). Roman Rees lief mit zwei Strafrunden auf den 30. Platz (+1:45,90 Min .)

Schempp nur 34.

Nur 34. in Oberhof: Simon Schempp

Simon Schempps Podestträume platzten bereits nach dem ersten Schießen, zwei Fehler leistete sich der Schwabe, beim anschließenden Stehendschießen gab's noch eine Fahrkarte oben drauf. Mit 1:49,7 Minuten (Platz 34) Rückstand geht der Uhinger in die Verfolgung am Samstag (6.1.2018).