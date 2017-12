Johannes Thingnes Bö heißt der überragende Sieger des Herren-Sprints zum Auftakt des Biathlon-Weltcup-Wochenendes in Hochfilzen. Der 24-jährige Norweger siegte deutlich vor dem Franzosen Martin Fourcade und Jakov Fak aus Slowenien.

Simon Schempp, Arnd Peiffer, Erik Lesser und Philipp Nawrath verpassten als beste Deutsche das Podest. Am Ende standen die guten Plätze vier, sechs, acht und neun in der Ergebnisliste.

Bö, Fourcade - und dann eine Weile nichts

Die größten Favoriten auf den Sieg hatten sich für dieselbe Startgruppe entschieden und gingen nacheinander mit den Nummern 32 bis 41 ins Rennen. Und aus dieser Gruppe kamen dann auch die vier Besten im Ziel. Für Johannes Thingnes Bö stand am Ende die deutlich beste Laufleistung zu Buche. Und weil er außerdem am Schießstand fehlerfrei blieb, war er nicht zu schlagen. Auch nicht vom Weltcup-Führenden Martin Fourcade, der zwar ebenfalls ohne Fehler schoss, aber ein Stück langsamer lief als der Norweger. Zwölf Sekunden Rückstand waren es im Ziel.

Noch klarer waren aber alle anderen zurück, angeführt vom fehlerfrei schießenden Slowenen Jakov Fak, der nach einer aus seiner Sicht dürftigen Vorsaison nun wieder zu alter Stärke zu finden scheint.

Gute Ergebnisse für vier Deutsche

Simon Schempp und Erik Lesser machten am Schießstand jeweils nur einen Fehler. Aber schon dieser Fehler war zu viel, um einen Podestplatz erreichen zu können. Schempp, mit der drittbesten reinen Laufzeit unterwegs, wurde am Ende Vierter. Eine Dreiviertelminute hinter Sieger Bö wird er morgen in den Verfolgungswettkampf gehen. Erik Lesser landete auch Platz 8. Zwischen beide auf Platz 6 schob sich der fehlerfrei gebliebene Arnd Peiffer. Besonders glücklich durfte aber Philipp Nawrath sein. Der 24-jährige aus Ruhpolding, dessen bislang bestes Weltcup-Resultat Platz 34 war, schob sich als fünftletzter Starter dank zweier fehlerfreier Schießen noch in die Top Ten und wurde starker Neunter.

Zu viele Fehler am Schießstand bei Kühn und Doll

Johannes Kühn und Benedikt Doll ließen am Schießstand viele Federn. Dreimal musste Kühn in die Strafrunde, Doll gar fünfmal. So nutze es auch wenig, dass beide mit starken Laufleistungen aufwarteten. Kühn erreichte immerhin noch Platz 24, Doll musste sich mit Rang 45 zufrieden geben.

Hoffnung auf Verfolgungswettkampf

In jedem Fall taugen die Platzierungen der besten Deutschen, sich Hoffnungen für den Verfolgungswettkampf machen zu können. Simon Schempp und Arnd Peiffer zeigten sich im Interview optimistisch. Martin Fourcade und vor allem Johannes Thingnes Bö scheinen zwar derzeit läuferisch übermächtig zu sein. Aber auch sie müssen morgen wie alle anderen viermal an den Schießstand. Start ist um 12:15 Uhr.