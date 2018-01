Der erste Wettberwerb des Jahres 2018 stand für die Biathletinnen auf dem Plan. Tausende Fans sorgten am Donnerstag (04.01.2017) in Oberhof für Gänsehautatmosphäre. Die Bedingungen ließen einen fairen Wettkampf zu. Es war zwar warm, aber die Loipe hielt und der Wind hielt sich in Grenzen. Dennoch blieben nur ganz wenige Starterinnen ohne Strafrunde. Auch die Siegerin von Oberhof, die Weltcup-Führende Anastasiya Kuzima, leistete sich einen Schießfehler. Wie auch die Zweite Kaisa Mäkäräinen aus Finnland (+35,4 Sek.) und die Dritte Veronika Vitkova (+40,1 Sek.) aus Tschechien. "Oberhof ist ein besonderer Ort für jeden Sportler. Es ist eine aufregende Atmosphäre", sagte die Siegerin.

Deutsche Biathletinnen mit Schießproblemen

Knapp am Podest vorbei: Franziska Hildebrand

Die deutschen Biathletinnen hatten mit dem Schießen ihre Probleme. Nur Franziska Hildebrand und Franziska Preuß kamen mit einem Fehler durch. Hildebrand verpasste das Podest ganz knapp - 6,9 Sekunden fehlten auf die Dritte Vitkova. Preuß wurde Zwölfte (+1:19,5 Min.)

Knapp hinter Preuß kam Laura Dahlmeier ins Ziel. Der Start der Partenkirchnerin war unsicher, da sie an einem grippalen Infekt litt. Die Gesamtweltcupsiegerin leistete sich zwei Schießfehler und kam mit einem Rückstand von 1:20,3 Minuten ins Ziel. "Läuferisch habe ich mich sehr gut gefühlt. Das stimmt mich positiv. Zwei Fehler sind zu viel. Morgen lande ich im Bett und am Samstag hoffe ich, dass es noch ein paar Plätze nach vorn geht ", sagte Dahlmeier.

Laura Dahlmeier beim Sprint in Oberhof