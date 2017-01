Weltcup in Ruhpolding

Erik Lesser war der Startläufer der deutschen Staffel. Im Liegendschießen zeigte er mit fünf Treffern eine tadellose Leistung. Doch beim Stehendschießen traf er zunächst nur drei Scheiben - die drei Nachlader reichten auch nicht aus, Lesser musste einmal in die Strafrunde. Nach dem 2. Schießen ging er als 19. in die letzte Runde mit einem Rückstand von 41 Sekunden auf Lukas Hofer ( ITA ). Im Ziel übergab er mit einem Rückstand auf die führende Staffel aus Italien mit 49,9 Sekunden Rückstand als 15. auf Benedikt Doll. Lesser zeigte sich nach seinem Rennen enttäuscht: "Ich habe in der letzten Runde zu viel gewollt. Vom Stehendschießen bin ich sehr enttäuscht. Ich hatte am Schluss mit Krämpfen zu kämpfen und bin dann nur noch ins Ziel gefallen."

Doll läuferisch stark

Doll zeigte auf seinen 7,5 Kilometern vor allem läuferisch eine gute Leistung. Liegend blieb auch er fehlerfrei, beim Stehendschießen musste er dreimal nachladen - mit viel Konzentration und Geduld vermied er eine Strafrunde. Die kassierte aber Italien mit Dominik Windisch und fiel zurück. In Führung ging Anton Schipulin (RUS), der in beiden Schießen fehlerfrei blieb. Doll holte auf der letzten Runde Sekunde auf Sekunde auf und übergab als Sechster mit einem Rückstand von 44,6 Sekunden auf Arnd Peiffer. Im Ziel sagte Doll: "Ich mag die Strecke sehr. Das Stehendschießen wurmt mich. Das war aber auch läuferisch bedingt, ich wollte viel aufholen und war dann etwas zittrig."

Peiffer bringt Staffel nach vorne

Deutschlands sicherster Schütze - Peiffer hat eine Trefferquote von 87 Prozent - bewies einmal mehr seine Schießqualitäten. Null Fehler liegend, zwei stehend - Peiffer brachte die deutsche Staffel zwischenzeitlich auf den zweiten Platz vor. Russland mit Matwei Jelissejew blieb in beiden Schießen ohne Fehler und baute die Führung aus. Peiffer verlor auf der letzten Runde etwas an Zeit und schickte Schlussläufer Simon Schempp als Dritten auf die letzten Kilometer. Der Rückstand auf Russland betrug 30,9 Sekunden, Henrik L'Abée Lund ( NOR ) als Zweiter war nur 0,1 Sekunden schneller als der Deutsche.

Schempp muss Svendsen ziehen lassen