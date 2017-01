Weltcup in Ruhpolding

In der Besetzung Vanessa Hinz/Maren Hammerschmidt/Franziska Preuß/Laura Dahlmeier gewann die deutsche Staffel vor 12.000 enthusiastischen Zuschauern in der Chiemgau Arena vor den Französinnen und Norwegen. Beim letzten Wechsel ging Dahlmeier noch als Fünftplatzierte in die Loipe, ließ der Konkurrenz aber letztlich keine Chance. Allerdings zeigten alle vier deutschen Skijägerinnen eine gute Leistung, während Franziska Hildebrand geschont wurde.

Nachlader bringt Dahlmeier nicht aus dem Konzept

"Ich wollte mich langsam ransaugen, nicht überpacen und mir genügend Körner aufsparen für den nächsten Anstieg" , so Dahlmeier über ihre fulminante Schlussrunde, in der sie die Norwegerin Marte Olsbu zweimal in der Loipe überholte.

Am Schießstand war Olsbu ganz sicher. Noch beim letzten Stehendschießen blieb die Norwegerin ganz cool, während Dahlmeier einen Nachlader benötigte und mit zehn Sekunden Rückstand in die Schlussrunde startete. Dort spielte sie dann aber ihre läuferische Überlegenheit aus: "Irgendwann wusste ich: Wir haben Topmaterial. Wenn ich bei der Abfahrt vorne bin, dann bringe ich hier den Sieg nach Hause."

Preuß mit gelungenem Comeback

Für Hildebrand feierte Franziska Preuß nach längerer Krankheit ihr Comeback. Und die 22-Jährige, die in Oberhof noch auf einen Start verzichtet hatte, lieferte auf ihrer Heimstrecke ( "ich war extrem aufgeregt, hatte beim Einlaufen weiche Knie" ) ein ordentliches Comeback ab. Mit ihren riskanten Schnellfeuereinlagen versuchte sie, die Konkurrenz unter Druck zu setzen - die zwei Fehlschüsse nahm sie dabei in Kauf mit dem Wissen, dass nach ihr noch die überragende Dahlmeier folgen sollte.

Hammerschmidt reißt es in der Loipe raus

Zeigte eine starke Laufleistung: Maren Hammerschmidt

Zuvor hatten Hinz (Schliersee) und Hammerschmidt (Winterberg) ihre positiven Eindrücke aus der Woche in Oberhof bestätigt. Als Startläuferin leistete sich Hinz nur im Stehendschießen einen Nachlader und übergab mit 22,6 Sekunden Rückstand auf die Spitze an Hammerschmidt.

Die benötigte insgesamt zwar zwei Extrapatronen, führte das DSV-Team dank einer guten Laufleistung aber an die Spitze des Feldes. "Die beiden Fehler waren wie ein Schlag ins Gesicht und nicht nötig. Aber letztlich hat es zum Glück noch geklappt" , sagte Hammerschmidt, die sich sogar einen Sturz leistete, als sie der Norwegerin Hilde Fenne in einer Kurve in die Quere kam.

Bemerkenswert: Die mitfavorisierten Staffeln aus Tschechien und Russland landeten abgeschlagen auf den Plätzen sechs und 13. Die finnische Staffel, die dank Kaisa Mäkärainen beim ersten Wechsel noch klar in Führung gelegen hatte, wurde am Ende gar nur 20. und damit Letzter.

