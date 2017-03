Fourcade schlägt zurück - Deutsche wackeln

Der dritte Platz nach dem Sprint hatte den Überflieger der letzten sechs Jahre doch gewaltig gewurmt. Entsprechend fokussiert ging Martin Fourcade am Samstag (04.03.2017) bei der Generalprobe für die Olympischen Spiele 2018 in Pyeongchang (Südkorea) in das Verfolgungsrennen.

Immer heiß auf Siege

Martin Fourcade

Mit 48 Sekunden Rückstand auf Julian Eberhard war er gestartet. Nach dem zweiten Schießen war er dort, wo er hin wollte: An die Spitze. Während Fourcade alle Scheiben abräumte, musste der Österreicher zweimal in die Strafrunde. Fourcade aber spulte sein Rennen ab und gewann deutlich vor dem ebenfalls fehlerfreien Anton Schipulin (Russland/ +34,5 Sekunden) und Eberhard (+ 36,7 s). Typisch Fourcade: Er ließ das Rennen nicht etwas austrudeln, sondern gab auf der Zielgerade Vollgas, so als säßen die Konkurrenten ihm im Nacken. " Ich bin immer heiß drauf zu gewinnen ", sagte Fourcade, der es schon als Kind hasste, zu verlieren.

Doll von 20 auf acht