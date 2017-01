Verfolgung in Oberhof

Marie Dorin-Habert hat den Verfolgungs-Weltcup in Oberhof gewonnen. Die Französin setzte sich am Samstag (07.01.2017) beim letzten Schießen mit einer fehlerfreien Serie entscheidend ab. Sprintsiegerin Gabriela Koukalova, die lange geführt hatte, wurde Zweite und schnappt sich damit das Gelbe Trikot von Laura Dahlmeier. Die Bayerin legt bekanntlich eine Pause ein und wird erst am Sonntag (14.40 Uhr, im sportschau.de-Ticker) beim Massenstart wieder mitmischen. Auf den dritten Platz lief Kaisa Mäkärainen (Finnland), die beim letzten Schießen zwei Fehler produzierte und insgesamt vier Strafrunden drehen musste.

Hammerschmidt zittern Knie und Hände

Maren Hammerschmidt jubelt in Oberhof

Maren Hammerschmidt bestätigte ihre gute Leistung vom Sprintrennen und sorgte mit Platz vier für eine weitere Top-Platzierung. Die Winterbergerin wurde mit 2:10,6 Minuten Rückstand Vierte. Hammerschmidt erwischte einen Traumstart, schob sich mit einer schnellen fehlerfreien ersten Serie auf den zweiten Platz hinter Koukalova. Mit einem Fehlschuss beim zweiten Liegendanschlag fiel sie hinter das Spitzentrio – Koukalova, Dorin-Habert und Mäkäräinen – zurück. Beim dritten Schießen fiel nur eine Scheibe nicht und Hammerschmidt blieb in Podestnähe. Als die Konkurrentinnen beim letzten Schießen Schwächen zeigte, hätte Hammerschmidt mit einer fehlerfreien Serie sogar noch auf Rang drei laufen können, doch mit drei Fehlern schoss sie sich vom Treppchen.

Hinz - irre Aufholdjagd

Hinter Hammerschmidt zauberte Vanessa Hinz. eine famose Aufholjagd in den Schnee. Mit nur zwei Fehlern - damit gehörte sie zu den fünf besten Schützinnen im Feld - und einer tollen Laufleistung schob sie sich vom 34. auf den sechsten Platz nach vorn. Franziska Hildebrand - als 17. durchaus noch mit Chancen ins Rennen gegangen - leistete sich vier Fahrkarten und konnte diesmal auch läuferisch nicht mit den Besten mithalten. Letztlich stand Platz zwölf zu Buche.