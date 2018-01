Schwedische Staffel gewinnt Nebelrennen in Oberhof

Zum Abschluss des Weltcup-Wochenendes in Oberhof hat sich Schweden den Sieg im Staffelrennen der Herren gesichert. Die Bedingungen auf der Strecke und vor allem am Schießstand waren dabei allerdings grenzwertig. Dichter Nebel und schlechte Sicht sorgten für ungewöhnlich viele Schießfehler. Das schwedische Quartett mit Martin Ponsiluoma, Jesper Nelin, Sebastian Samuelsson und Fredrik Lindström kam mit den Bedingungen am besten zurecht und hatte nach 4 x 7,5 Kilometern, einer Strafrunde und neun Nachladern einen Vorsprung von 1:10,8 Minuten vor Italien und Norwegen (+2:04,6 Minuten).

Zielleinlauf des schwedischen Schlussläufers Fredrik Lindström

Wechselhafte DSV-Leistungen

Die deutsche Staffel erwischte vor allem in der ersten Hälfte des Rennen einen rabenschwarzen Tag. Zwischenzeitlich fiel das DSV -Quartett auf Platz 20 zurück. Vor allem Johannes Kühn war Leidtragender des dichten Oberhofer Nebels. Nach dem Rennen sagte er entnervt im Ersten: " Ich habe nichts gesehen. Und wenn ich nichts sehe, weiß ich nicht, auf was ich schießen soll. " Schon Startläufer Roman Rees hatte mit den Bedingungen zu kämpfen. Benedikt Doll und Arnd Peiffer machten bei besserer Witterung noch Boden gut. Peiffer fuhr schließlich nach einer starken Schlussrunde als Sechster über die Ziellinie (+3:40,0 Minuten). Die bittere Bilanz der DSV -Staffel: zehn Strafrunden und zehn Nachlader.

Rennabruch diskutiert

Während des Rennens wurde bei den Verantwortlichen intensiv über einen Rennabbruch diskutiert. Nach Aussage von Bundestrainer Mark Kirchner war das Rennen über weite Strecken "irregulär". Trotzdem: Mehr als Diskussionen gab es nicht und das sehr zur Freude der belgischen Staffel. Vor allem in der ersten Hälfte des Rennens sorgte sie mchtig für Furore. Startläufer Michael Rösch kam als Erster zum Wechsel und auch der zweite belgische Starter, Florent Claude schaffte das Kunststück, zuerst zu übergeben. Danach fiel Belgien aber zurück und wurde am Ende 13.

Von den 25 Staffeln, die an den Start gingen, beendeten zwölf das Rennen nicht. Absolutes Negativbeispiel am Schießstan war Finnland. Bei den Skandinaviern standen am Ende 13 Strafrunden und 15 Nachlader zu Buche, bevor die überrundet wurden und aussteigen mussten.