Sprint in Oberhof

Biathletin Maren Hammerschmidt hat es beim Sprint-Weltcup in Oberhof in die Top Five geschafft. Die Winterbergerin, deren bislang beste Saisonplatzierung Rang 20 war, wurde mit 35,9 Sekunden Rückstand Fünfte. Sie schoss erstmals fehlerfrei. Nach dem 1. Schießen war sie Dritte, nach dem 2. Schießen sogar Zweite. Im Laufen konnte sie vor 14.000 Zuschauern mit den absolut Besten aber nicht ganz mithalten.

Maren Hammschmidt sagte im ZDF: "Über Silvester habe ich fleißig trainiert. Das hat sich Gott sei dank ausgezahlt. 0/0 - da gehört auch immer ein bisschen Glück dazu. Das hatte ich mir aber auch fest vorgenommen. Die Strecke ist schon brutal. Ich bin das 1. Mal als Aktive hier. Das ist der Wahnsinn. Ohne die Zuschauer hätte ich sicherlich noch ein paar Sekunden am Ende verloren. Unseren Trainer Andy konnte ich gar nicht mehr verstehen." Das Podest wurde von absoluten Top-Athletinnen gebildet: Gabriela Koukalova (CZE/0 Fehler) gewann vor Kaisa Mäkäräinen (FIN/2 Fehler/+21,3 s) und Marie Dorin-Habert (FRA/1 Fehler/+ 7,6 s). Das Trio bildet auch das ersten Verfolgerfeld von Laura Dahlmeier, der Weltcup-Ersten.

Hoffnungsträgerin Hildebrand ohne Chance

Die größte deutsche Hoffnung des Tages, Franziska Hildebrand aus Clausthal-Zellerfeld, schoss zwei Fahrkarten und hatte keine Chance auf einen Spitzenplatz. Die 29-Jährige verpasste als 17. die Top Ten: "Heute hat das nichts mit dem Publikum zu tun. Die haben mich so toll unterstützt. Die Leute tragen mich regelrecht hoch. Stehend war ich einfach einen Tick zu schnell." Sie war die einzige der drei besten deutschen Damen im Weltcup. Laura Dahlmeier wurde geschont, Franziska Preuß musste mit einer Grippe passen.

Wieder einmal zu schwach schoss Miriam Gössner. Die letzte deutsche Sprint-Siegerin von Oberhof, der Coup gelang ihr 2013, lief zunächst ordentlich mit. Insgesamt satte drei Fehler machten aber ihre Hoffnungen auf eine gute Platzierung zunichte. Gössner wurde 26.

Franzi Hildebrand und Vanessa Hinz

Kopfschüttelnd das Ziel erreichte Vanessa Hinz. Die Bayerin vom Schliersee, die zuletzt noch das Mixed auf Schalke gewonnen hatte, lief vom Start weg hinterher. Ein Fehler gleich im ersten Schießen kam dazu. Immerhin blieb es bei dem einen, aber im Ziel hatte sie fast zwei Minuten Rückstand auf die Spitze. Hinz sagte nach Rang 34: "Das Laufen war einfach gar nichts. Ich bin überhaupt nicht in Schwung gekommen. Das war nichts."



Direkt hinter Hinz landete Nadine Horchler (1 Fehler). Ihre Schwester Karolin wurde mit zwei Fehlern 58. Beide hatte nach sehr guten Leistungen im IBU-Cup ihre Chancen erhalten. Karolin sagte: "Das war ein Traum von uns, erstmals gemeinsam zu starten. Der ist in Eröffnung gegangen." Beide schafften den Sprung zur Verfolgung der besten 60 am Samstag (14:40 Uhr). Erstmals seit 2003 liefen zwei Schwestern für Deutschland im Weltcup. Damals waren es Katja und Romy Beer.

Domratschewa feierte Comeback

Biathlon-Superstar Darja Domratschewa kam bei ihrem Comeback auf Rang 37. Die Weißrussin, 2014 dreimal Olympiasiegerin und Gesamt-Weltcup-Siegerin, schoss nur einmal daneben. Sie war wegen der Geburt ihrer Tochter Xenia und eines Pfeifferschen Drüsenfieber seit März 2015 nicht mehr im Weltcup gestartet. Die Ehefrau von Männer-Ikone Ole-Einar Björndalen schoss nur einmal daneben: "Ich bin sehr froh, wieder hier zu sein. Aber es war natürlich auch sehr hart im ersten Rennen."