Ein Auf und Ab erlebten die Zuschauer in Oberhof beim Staffel-Rennen der Damen. Nach dem ersten Wechsel glaubte kaum noch jemand an einen deutschen Sieg. Eine Strafrunde und Platz 14 mit eineinhalb Minuten Rückstand sahen wenig vielversprechend aus. Die deutsche Schlussläuferin konnte dann doch noch mit dem Sieg liebäugeln, musste sich aber ebenfalls in die Strafrunde begeben und deshalb mit Platz 2 begnügen. Insgesamt zwei Strafrunden und 13 Nachlader waren zu viel, um gewinnen zu können. Es siegte Frankreich. Schweden wurde Dritter.

Vanessa Hinz mit großen Problemen

Vanessa Hinz

Die deutsche Startläuferin Vanessa Hinz war läuferisch ordentlich unterwegs, als Zweitschnellste ihrer Runde, sie hatte aber große Probleme am Schießstand. Sie brauchte alle sechs Nachlade-Patronen und handelte sich stehend sogar eine Strafrunde ein. Dementsprechend übergab sie nur auf Platz 14 an Denise Herrmann, mit 1:28 Minuten Rückstand.

Hinz hatte nach ihrem Einsatz keine rechte Erklärung für ihr Schießergebnis: "Die Scheiben waren durch den leichten Nebel schwieriger zu sehen als sonst, aber das soll keine Ausrede sein. Es waren definitiv meine Fehler. Da will man mit fünf Treffern rausgehen, fängt aber mit zwei Fehlern an. Dann weiß man, dass man wenigstens die Nachlader treffen muss, aber je länger man da steht, desto schwieriger wird es."

Denise Herrmann überragend

Denise Herrmann

Die Ex-Langläuferin Herrmann zeigte ihre ganze Stärke in der Loipe, wo sie die schnellste Zeit aller Starterinnen erreichte. Beim Liegendschießen musste sie noch zweimal nachladen, ließ sich Zeit dafür und traf routiniert. Die Stehend-Einlage war dann absolute Weltklasse. Null Fehler in 26 Sekunden. Herrmann ging nach dem Stehendanschlag als Siebte auf die Schlussrunde, übergab dank überragenden Laufens dann beim Wechsel sogar als Vierte.

Dementsprechend fröhlich gestimmt war Herrmann am ARD-Mikrofon: "Ich habe gewusst, da hilft nur volle Attacke. Beim Liegendschießen hatte ich kleine Probleme, aber stehend lief es dafür richtig gut. Läuferisch war ich auch gut drauf. Da habe ich versucht, auf der letzten Runde so viele Gegnerinnen wie möglich einzusammeln."

Franziska Preuß tadellos

Franziska Preuß

Franziska Preuß war zwar läuferisch nicht so stark wie Herrmann und auch nicht so schnell wie ihre unmittelbare Kontrahentin aus Frankreich, Celia Aymonier, aber die Deutsche machte ein tolles Rennen. Vor allem am Schießstand, wo sie als eine von ganz wenigen Starterinnen überhaupt zweimal fehlerfrei blieb. Gemeinsam mit Frankreich in Führung liegend, übergab Preuß an die DSV-Schlussläuferin.

Auch sie war natürlich zufrieden mit ihrem Auftritt: "Ich mag das manchmal ganz gern, von weiter hinten ins Rennen zu gehen, dann hat man wenig zu verlieren und kann es ganz gelöst angehen. Über die gute Schießleistung war ich selbst fast ein bisschen überrascht. Ich bin froh, dass sich das Extra-Training über Weihnachten gelohnt hat und dass es jetzt so klappt."

Maren Hammerschmidt mit Licht und Schatten

Maren Hammerschmidt

Maren Hammerschmidt hatte es mit Justine Braisaz zu tun, die in diesem Winter absolute Weltklasse verkörpert. Und das merkte man. Läuferisch war die Französin der Deutschen leicht überlegen. Es hätte perfekter Schießeinlagen bedurft, um den Sieg zu holen. Stattdessen musste Hammerschmidt aber sogar nach dem Stehendschießen in die Strafrunde und war froh, wenigstens Platz zwei ins Ziel zu retten.

Nach dem Rennen sagte Hammerschmidt über ihre Premiere als Schlussläuferin einer Weltcup-Staffel: "Mit der Strafrunde bin ich natürlich nicht zufrieden. Aber es war für mich ein Sprung ins kalte Wasser, auf Position vier zu laufen. Stehend ist mir ein bisschen die Nähmaschine gegangen, deshalb die Strafrunde. Ich war dann überrascht, dass ich nach meiner Strafrunde immer noch Zweite war."

Frankreich letztlich souverän

Frankreichs Biathlon-Staffel-Damen freuen sich über ihren Sieg in Oberhof

Die Französinnen mussten schon vor dem Start als Favoritinnen angesehen werden, weil sie in den bisherigen Rennen in Oberhof in Summe die besten Laufformen gezeigt hatten. Und trotz einer Strafrunde der dritten Läuferin Celia Aymonier bewiesen sie das auch. Drei der vier französischen Starterinnen hatten am Ende die beste Laufzeit ihrer jeweiligen Runde. Da fielen auch die insgesamt zehn Nachlader nicht sonderlich ins Gewicht.

Nur 14 von 20 Staffeln im Ziel

Dritte wurden etwas überraschend die Schwedinnen vor Russland und der Ukraine. Italien, das anfangs lange in Führung lag, fiel noch auf Platz sechs zurück. 14 der 20 gestarten Staffeln erreichten nur das Ziel. Kasachstan, China, Bulgarien, Südkorea, Estland und sogar Weißrussland mussten das Rennen beenden, nachdem sie überrundet wurden.

Nächste Woche Ruhpolding

Die Biathletinnen begeben sich nun nach Ruhpolding, wo am Donnerstag (11.1.2018) ein Einzelwettkampf über 15 Kilometer stattfindet. Am Samstag und Sonntag (13. bzw. 14.1.2018) folgen dann an gleicher Stelle der letzte Staffelwettkampf vor den Olympischen Winterspielen und ein Massenstart.

rrö | Stand: 07.01.2018, 13:33