Zwei Damen, zwei Herren - ein Team. Nach Platz zwei in der Single-Mixed-Staffel wollten Sprint-Weltmeister Benedikt Doll, Arnd Peiffer, Maren Hammerschmidt und Franziska Preuß am Sonntag (26.11.2017) in der Mixed-Staffel nachziehen.

Arnd Peiffer.

Für das DSV-Team ging Preuß als Erste ins Rennen. Nach krankheitsbedingter Auszeit war der Saisonauftakt auch eine Standortbestimmung für die 23-Jährige im Olympiawinter. Mit je einem Nachlader kam Preuß fast fehlerfrei durch und übergab als Siebte mit 11,7 Sekunden Rückstand auf Schweden an Hammerschmidt. "Ich bin mega zufrieden" , sagte die Bayerin im Ziel.

Keine fehlerfreie Schießeinlage

Auch die 28-jährige Hammerschmidt verfehlte im Liegend- und Stehend-Schießen jeweils eine Scheibe. Bei der Übergabe an Doll lag sie allerdings nur noch 10,2 Sekunden zurück. Die Führung hatte Finnland übernommen. Der Schwarzwälder ließ liegend gleich drei Scheiben stehen und büßte wertvolle Sekunden ein. "Da habe ich mich von Johannes Thingnes Boe aus dem Konzept bringen lassen" , so Doll. "Ich glaube hinterraus konnte ich gut mitgehen."

Peiffer läuft taktisch klug

Stehend benötigte der 27-Jährige immerhin nur einen Nachlader. An der Spitze kam Italien vor der Slowakei und Norwegen zum letzten Wechsel. Doll übergab als Vierter mit 40,1 Sekunden an Schlussläufer Arnd Peiffer. Der blieb am Schießstand gelassen. Musste einmal nachladen und konnte als Dritter, nachdem der Italiener Lukas Hofer in die Strafrunde musste, wieder auf die Strecke. Auch Stehend ließ Peiffer eine Scheibe stehen, hatte aber nur noch 7,8 Sekunden Rückstand auf den Norweger Emil Hegle Svendsen, der vor der Slowakei und Italien knapp führte. Kurz vor dem Ziel hatte Peiffer dann doch noch Platz drei gesichert. "Es war ein Rennen von der härteren Sorte. Ich bin froh, dass ich das Podest gerettet habe" , so Peiffer.

Der Wettbewerb

In der Mixed-Staffel laufen die zwei Damen sechs Kilometer, die zwei Herren 7,5 Kilometer. Die Damen beginnen, sie schießen erst liegend, dann nach einer Laufrunde stehend. Die zweite Biathletin übergibt dann an den ersten männlichen Teamkollegen, der nach seinen zwei Schießeinlagen an den Schlussläufer übergibt. Drei Nachlader sind pro Athleten möglich. Danach geht es für jeden Fehlschuss in die Strafrunde. Da hier die normalen Staffelregeln gelten, ist die Strafrunde 150 Meter lang.