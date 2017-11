Während sich die etablierten DSV-Skijägerinnen bereits seit einigen Wochen im intensiven Training auf die Weltcup-Saison vorbereitet haben, mussten sich Denise Herrmann und Karolin Horchler im IBU-Cup beweisen. Dabei konnte vor allem die laufstarke Denise Herrmann punkten. Die frühere Langläuferin feierte zuletzt einen Sprintsieg im zweitklassigen IBU-Cup. Im Sommer hatte sie mit Gala-Vorstellungen bei den Deutschen Meisterschaften für Aufsehen gesorgt. " Wie stabil ich wirklich bin, davon lasse ich mich mal selbst überraschen. Aber ich weiß, dass es im Sport und vor allem beim Biathlon immer wieder Rückschläge geben wird" , sagte Herrmann.

Deutsches Sextett am Start

Weil die siebenmalige Weltmeisterin Laura Dahlmeier erkrankt fehlt, waren zwei Weltcup-Plätze frei. So kommt auch Karolin Horchler in den Weltcup-Genuss. Damit gehen die deutschen Skijägerinnen mit den Staffel-Weltmeisterinnen Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz und Maren Hammerschmidt sowie Herrmann und Horchler in die ab Mittwoch startenden Einzelrennen. Für Herrmann ist es der zweite Biathlon-Winter. Die 28-Jährige, die als Langläuferin 2014 mit der Staffel Olympia-Bronze holte, hatte im April 2016 bekanntgegeben, zum Biathlon zu wechseln. Ihren ersten Weltcupsieg feierte sie bei der Olympia-Generalprobe in Pyeongchang mit der Staffel. Bei den deutschen Meisterschaften hatte sie im September drei Titel geholt, im zweitklassige IBU-Cup feierte sie bisher drei Siege und zwei dritte Plätze.

Preuß lackiert vor Aufregung falsch

Franziska Preuß - das Glücksritual missglückte.

Franziska Preuß hat ihr Weltcup-Comeback am Sonntag erfolgreich gemeistert. Nach einer langen Leidenszeit lief sie mit der Mixed-Staffel den dritten Platz. "Es hat total Spaß gemacht und ich bin echt froh, dass ich wieder da bin" , sagte die 23-Jährige, die ihre Aufregung zugab. Sie war so nervös, dass sogar ihr Glücksritual missglückte. Eigentlich lackiert die Bayerin den Abzugsfinger ihrer rechten Hand immer mit ihrem glitzernden Glücksnagellack. "Ich war aber so nervös, dass ich den Finger an der falschen Hand lackiert habe" , sagte die Freundin von Simon Schempp. Die Lösung des Problems? "Ich habe ihn dann wieder abgemacht, nicht dass es noch Unglück bringt" , sagte Preuß und lachte gelöst.

Hildebrand und Schempp im Einzel am Start

Preuß hat ihren ersten Start weg, Staffel-Weltmeisterin Franziska Hildebrand und Massenstart-Weltmeister Simon Schempp steht dieser noch bevor. Beide wurden in den Mixed-Staffeln geschont und stehen am Mittwoch (17.15 Uhr, Einzel der Damen) und Donnerstag (17.15 Uhr, Einzel der Herren" erstmals im Rampenlicht. Höchstleistungen erwarten die Trainer noch nicht. Der Formaufbau sei auf die Olympischen Spiele ausgerichtet, erklärte der DSV.