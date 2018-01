DSV-Biathletinnen verschenken Podestplätze am Schießstand

Laura Dahlmeier, die - von einer Erkältung geschwächt - vorzeitig aus Oberhof abgereist war, wirkte in Ruhpolding in der Loipe verbessert. Mit Rang zehn in der Wertung der reinen Laufzeiten ist sie aber noch nicht wieder in Topform. Zudem klappte es mit dem Schießen nicht so recht. Als Führende kam sie zum dritten Anschlag, drei Fehlschüsse kosteten sie da schon einen möglichen Podestplatz. Ein vierter Fehler im vierten Schießen sorgte dafür, dass Dahlmeier mit deutlichem Rückstand von 3:58,8 Minuten ins Ziel kam. " Ich habe mich am Anfang sehr gut gefühlt - ich weiß nicht genau, was im dritten Schießen schief gegangen ist. Das kann ich mir nicht erklären ", sagte sie nach dem Rennen im ZDF . Was sie trösten dürfte: Kriegt sie auch das Schießen nach ihren Krankheitspausen wieder in den Griff, dürften auch Podestplätze schnell wieder kommen.

Herrmann die Schnellste in der Loipe

Auch Denise Herrmann war wieder einmal stark in der Loipe, patzte aber am Schießstand: Mit fünf Fehlschüssen kam sie wie Dahlmeier weit abgeschlagen ins Ziel. Mit 3:42,3 Minuten Rückstand auf Siegerin Wierer unterstrich Herrmann aber einmal mehr ihre Ausnahmeklasse in der Loipe. Sie zauberte die schnellsten Laufzeit in den Schnee von Rupolding.

Hammerschmidt beste Deutsche

Besser am Schießstand waren Franziska Hildebrand, Maren Hammerschmidt, Vanessa Hinz und Franziska Preuß. Hildebrand kam mit "nur" drei Schießfehlern und 2:09,2 Minuten Rückstand als 17. ins Ziel, Hinz (+ 3:21,7 min) und Preuß (+ 3:31,5 min) wurden mit ebenfalls drei Fehlern 31. und 32.



Beste deutsche Biathletin im ersten Damenrennen von Ruhpolding war Hammerschmidt mit zwei Schießfehlern. 1:51,2 Minuten Rückstand bedeuteten aber, dass auch sie einen Top-Ten-Platz klar verpasste. Sie wurde 15.