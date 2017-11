Hönig sucht das Backup für Dahlmeier

Auch Herren-Kollege Mark Kirchner will sich auf den Erfolgen der letzten Saison nicht ausruhen. Er hat zwar gleich vier Biathleten mit Podestpotenzial. "Aber dahinter klafft eine Lücke" , mahnt auch er.

Andere Teams sind breiter aufgestellt

Vor dem Start am Sonntag in die Olympia-Saison wollen beide Trainer die Erwartungen nicht zu hoch schrauben. Laura Dahlmeier habe mit ihrem Fünffach-Triumph bei der WM und dem Gewinn des Gesamtweltcups einiges geschönt, sagte Hönig. "Wir haben uns durch Lauras Erfolge nicht den Blick für die Probleme verschleiern lassen. Da sind andere Teams breiter aufgestellt" , erklärte er vor dem ersten Leistungsvergleich am Sonntag im schwedischen Östersund.

Überfliegerin Dahlmeier hatte in der Vorsaison sieben Weltcuprennen gewonnen und weitere sechs Podestplätze eingefahren. Von den Teamkolleginnen hatte es nur Nadine Horchler bei ihrem Sieg in Antholz auf das Podium geschafft. "Wir können uns nicht immer darauf verlassen, dass Laura durchkommt und das Ergebnis sich etwas schöner darstellt" , so Hönig.

Hönig hofft auf Preuß und Hermann

Franziska Preuß

Die Staffel-Weltmeisterinnen Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz und Maren Hammerschmidt gingen bei ihren Einzelstarts leer aus. Die ebenfalls hoch talentierte Franziska Preuß hatte nach gesundheitlichen Rückschlägen die WM verpasst und die Saison vorzeitig beendet. Deshalb hofft Hönig auf die Rückkehr der am Schießstand starken Preuß. Nach dem Rückschlag war die 23-Jährige bis zum Trainingsbeginn im Mai richtig down, wie Hönig berichtete. Doch Heimtrainer Tobias Reiter brachte sie wieder zurück auf den richtigen Weg. Mit Geduld, vielen Gesprächen und dem richtigen Training. "Sie ist wieder auf einem richtig guten Weg" , sagte Hönig.

Zwei IBU-Cup-Athletinnen bekommen Chance

Nadine Horchler, Maren Hammerschmidt, Denise Herrmann und Franziska Hildebrand (v.l.n.r.)

Auch Ex-Langläuferin Denise Herrmann traut er im zweiten Biathlon-Winter einiges zu. Sogar die Olympia-Teilnahme: "Sie kann eine echte Team-Verstärkung werden." Allerdings lieferte sie beim zweitklassigen IBU-Cup am Freitag eine desaströse Leistung ab. Beim Sprint über 7,5 Kilometer belegte sie am Donnerstag, nachdem sie stehend alle fünf und insgesamt sechs Scheiben verfehlt hatte, nur den 44. Platz. Nach den Wettkämpfen im norwegischen Sjusjoen, am Samstag stehen erneut Sprintrennen und am Sonntag Mixed-Staffeln an, will Hönig noch zwei Athletinnen für die Einzelrennen in Östersund ins Team berufen. "Da Laura ausfällt, werden wir zwei Damen aus dem IBU -Cup nachnominieren" .

Nachrücker gesucht

Johannes Kühn

Mark Kirchner sucht für das Herren-Team noch starke Nachrücker. Zwar kann er mit den beiden Weltmeistern Simon Schempp und Benedikt Doll sowie den ebenfalls schon mit Einzeltiteln dekorierten Arnd Peiffer und Erik Lesser ein starkes Quartett aufbieten. Aber die Lücken, die nach den Rücktritten von Andreas Birnbacher und Daniel Böhm entstanden sind, konnten noch nicht geschlossen werden. "Unser Quartett hat in jedem Rennen den Anspruch auf einen Podestplatz. Aber dahinter klafft eine Lücke, und da bin ich fast mehr gespannt, wer sich für die zwei anderen Weltcupplätze anbietet als das, was in den Mixed-Staffeln zum Auftakt in Östersund passiert" , sagte Kirchner. Beim IBU -Cup in Sjusjoen empfahl sich am Donnerstag vor allem Johannes Kühn (Reit im Winkl) mit einem zweiten Platz.

Östersund als erste Standortbestimmung

Mark Kirchner

Dennoch gehen er und Hönig gelassen in den Olympia-Winter. Beide erwarten beim Saisonauftakt noch keine Top-Leistungen, sehen die Rennen als Standortbestimmung. "Aber es gibt immer mehr Sicherheit, wenn man gut in die Saison startet und weiß, man hält mit" , sagte Kirchner. Auch ihm ist klar: Gute Ergebnisse geben mehr Selbstvertrauen in die eigene Leistung und die Trainingssteuerung. Und die ist auf den Saisonhöhepunkt im Februar ausgerichtet. Bei Olympia gilt es, in Bestform zu sein. Dort hat der Verband das ambitionierte Ziel von fünf Medaillen ausgegeben - drei in den Teams und zwei in den Einzelrennen.

Thema in: Wintersport im Ersten, 26.11., ab 09:00 Uhr

mla/dpa | Stand: 23.11.2017, 11:57