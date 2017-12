Kuzmina ging nach dem dritten von vier Schießen in Führung und gab diese bis zum Ziel nicht mehr ab. Zuvor hatte Sprint-Siegerin Darja Domratschewa lange in Front gelegen, aber ein Fehler beim vorletzten Schießen sorgte für den Wechsel an der Spitze. Domratschewa musste kurz vor dem Ziel auch noch Kaisa Mäkäräinen an sich vorbeiziehen lassen, obwohl diese eine Strafrunde mehr zu absolvieren hatte. Aber dank der deutlich besten Laufzeit im gesamten Feld stürmte die Finnin von Platz sechs auf den Silber-Rang.

Bessere Sicht als bei den Herren

In einem Rennen, das bei weniger Schneefall stattfand als der Herren-Wettkampf zweieinhalb Stunden zuvor, zeigten die meisten Damen gute Schießleistungen. Zwar blieb nur die Weißrussin Irina Kryuko komplett fehlerfrei, aber viele Starterinnen mussten nur ein- oder zweimal in die Strafrunde.

Siegerin Anastasiya Kuzmina war eine von diesen schusssicheren Damen, investierte dafür aber auch viel Zeit. Bei den beiden letzten Stehendschießen wartete sie jeweils sehr lange, bis sie den vorletzten und letzten Schuss abgab. Aber der Erfolg gab ihr am Ende recht. Während Domratschewa und Mäkäräinen stehend einmal patzten, blieb Kuzmina bei beiden Schießen fehlerfrei.

Dahlmeier beste Deutsche

Gute Schießleistungen lieferten auch Laura Dahlmeier und Vanessa Hinz ab. Beide mussten nur je einmal in die Strafrunde. Hinz verbesserte sich dadurch von Platz 27 auf zwölf, Dahlmeier von 16 auf zehn. Die Garmisch-Partenkirchenerin erfüllte damit in ihrem zweiten Saisonrennen die halbe Olympia-Norm des DSV.

Denise Herrmann (fünf Fehler), Franziska Hildebrand (vier), Karolin Horchler (zwei) und Maren Hammerschmidt (sechs) konnten nicht in den Kampf um Top-Ten-Platzierungen eingreifen. Für sie standen am Ende die Plätze 25, 28, 32 und 40 zu Buche.

Morgen Staffel

Trotz der durchwachsenen Leistungen der deutschen Damen heute, werden sie morgen als Mitfavoritinnen ins Rennen gehen. Denn dann steht die Staffel über viermal sechs Kilometer an. Noch ist allerdings nicht klar, welche Damen zum deutschen Quartett gehören werden.

