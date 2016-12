Biathlon auf Schalke feiert Jubiläum

In und rund um die Gelsenkirchener Arena findet einen Tag lang ein großes Wintersport-Spektakel statt, das seinen Höhepunkt in der World Team Challenge am Abend findet. Zehn Zweierteams mit je einer Biathletin und einem Biathleten treten in einem Massenstartrennen (18.15 Uhr) und anschließendem Verfolgungswettbewerb (19.30 Uhr) an.

Neues Duo für Frankreich

Titelverteidiger ist Frankreich, das im vergangenen Jahr mit Marie Dorin-Habert und Martin Fourcade den Titel holte. In diesem Jahr soll mit Anais Bescond und Jean-Guillaume Beatrix ein neues Duo das Vorjahresergebnis bestätigen. Bescond gewann bei der Weltmeisterschaft 2016 in Oslo die Goldmedaille im Mixed-Staffel-Rennen und sammelte darüber hinaus zwei Silbermedaillen im Einzel und als Teil der Staffel. Beatrix ist seit 2008 im Weltcup unterwegs und feierte zuletzt mit der französischen Staffel den Sieg beim Weltcup in Pokljuka (Slowenien).

Hinz ersetzt Preuß neben Schempp

Der Deutsche Skiverband geht mit zwei Top-Teams an den Start. Vanessa Hinz, kurzfristig für die erkrankte Franziska Preuß eingesprungen, geht an der Seite von Simon Schempp ins Rennen. Schempp ist der beste deutsche Biathlet der vergangenen zwei Jahre und erreichte gemeinsam mit Hinz bei letztjährigen Auflage in Gelsenkirchen den dritten Platz.

Hildebrand und Lesser wollen vorne mitmischen

Franziska Hildebrand und Erik Lesser

Für Team Deutschland II gehen Franziska Hildebrand und Erik Lesser in die Loipe. Beide standen bereits 2014 auf dem Siegerpodest in der Arena und wollen dieses Ergebnis wiederholen. "Wir treten an, um wieder vorn mitzumischen" , sagte Hildebrand. Für Lesser ist der Wettbewerb auf Schalke eine gute Trainingseinheit zwischen Weihnachten und dem ersten Heimweltcup Anfang Januar in Oberhof. "So hält man die Spannung hoch, wenn man in der doch recht langen Wettkampfpause die Konkurrenz im Ruhrgebiet trifft und unter Wettkampfbedingungen gegeneinander läuft und schießt" , so der 28-Jährige. Im vergangenen Jahr belegten Hildebrand und Lesser den siebten Platz.

Neun Länder vertreten

Für Österreich starten Julia Schwaiger und Simon Eder. Schwaiger wurde für Lisa Theresa Hauser nachnominiert, die krankheitsbedingt absagen musste. Tschechien wird durch Gabriela Koukalowa und Michal Slesingr vertreten, für Italien gehen Dorothea Wierer und Dominik Windisch an den Start und das norwegische Team besteht aus dem Ehepaar Fanny Horn und Lars Helge Birkeland. Die weiteren Duos bilden Olga Podschufarowa und Alexej Wolkow (Russland), Olena Pidhruschna und Sergei Semenow (Ukraine) sowie Megan Elizabeth Tandy und Macx Davies (Kanada). Weltcup-Punkte werden bei dem Rennen nicht vergeben, dafür streiten die Teams auf den 18 Runden um Preisgelder von insgesamt 156.000 Euro.

Neue Strecke

Die 1,3 Kilometer lange Loipe wurde laut Veranstalter im vergangenen Jahr neu und auf Weltcup-Niveau konzipiert. Zusätzliche Überholmöglichkeiten sollen packende Duelle in der Arena und auf der Außenstrecke ermöglichen. Auf den langen Steigungen und schnellen Abfahrten sind rund 30 Höhenmeter zu überwinden. Der Schießstand befindet sich nun vor der Südkurve der Arena. Erwartet werden über 40.000 Zuschauer.

Stand: 27.12.2016, 10:02