Fotofinish - Schempp führt DSV-Staffel zum Sieg

Beim letzten Staffelrennen vor der WM in Hochfilzen haben die deutschen Männer ihre Ambitionen auf eine Medaille eindrucksvoll untermauert. Auch wenn Russland (ohne Anton Schipulin) und Frankreich (ohne Martin Fourcade) ihre Topläufer schonten, zeigte die deutschen Skijäger in der Besetzung Erik Lesser/Benedikt Doll/Arnd Peiffer/Simon Schempp eine tadellose Leistung mit insgesamt nur sechs Nachladern. Die norwegische Staffel belegte Rang zwei vor Russland.

Lesser bleibt an Zwetkow dran

Erik Lesser legte als Startläufer der deutschen Staffel gut los und übernahm gemeinsam mit dem Russen Maxim Zwetkow die Führung. Nach null Fehlern beim Liegendschießen ließ er beim Stehendschießen zunächst zwei Scheiben stehen. Die ersten beiden Nachlader passten dann, und Lesser nahm als Viertplatzierter die Verfolgung auf. Bis zum Wechsel hatte er den Kasachen und den Norweger wieder gestellt und kam als Zweitplatzierter zum Wechsel.

Doll mit leichten Problemen

"Man muss schon ein bisschen haushalten. Nach den letzten zwei Staffelrennen, die ich richtig verkackt habe, wollte ich heute was Solides abliefern" , so Lesser im ZDF. Das klappte. Fast zeitgleich mit den Russen erfolgte der Wechsel auf Benedikt Doll, der sich heute nicht so leicht tat - weder beim Schießen noch in der Loipe. Sowohl liegend wie auch stehend musste er je einmal nachladen. Auf der Strecke hatte er dann auch noch Probleme mit einem Stock, so dass er nicht wie gewohnt Boden auf Jewegeni Garanitschew gutmachen konnte.

"Die Beine wollten heute einfach nicht so schnell. Aber für mich persönlich muss ichj sagen: Läuferisch ging's. Ich hab halt am Schießstand viel liegenlassen. Vor allem der Nachlader beim Liegendschießen ärgert mich. Das hätte nicht sein müssen" , sagte Doll.

Peiffer sichert Platz zwei

Gemeinsamer Jubel: Die Biathlon-Staffel mit Schempp, Peiffer, Doll und Lesser

Beim zweiten Wechsel auf Arnd Peiffer waren es für die deutsche und die norwegische Staffel aber dennoch nur 4,7 Sekunden Rückstand auf Russland. Beim Liegendschießen waren dann alle wieder ganz nahe beisammen. Peiffer kam am besten mit dem leichten Wind im Schießstadion zurecht, kam ohne Nachlader durch und übernahm die Führung vor Johannes Tignes Boe (Norwegen). Erst beim Stehendschießen leistete sich Peiffer einen Fehler. Boe nutzte das, um mit sechs Sekunden Vorsprung auf die letzte Runde zu gehen. Bis zum letzten Wechsel baute er diese sogar auf 17,7 Sekunden aus. Die Russen hatten sich derweil aus der Spitzengruppe verabschiedet, lagen bereits abgeschlagen auf Rang drei.

Schempp mit furioser Aufholjagd

"Johannes war heute wirklich gut unterwegs. Ich musste ihn leider ein Stück ziehen lassen, deshalb bin ich heute nicht ganz zufrieden" , sagte Peiffer. Schlussläufer Simon Schempp - so viel war klar - müsste nun eine Weltklasseleistung zeigen, um Emil Hegle Svendsen noch abzufangen. Nach dem Liegendschießen, das beide fehlerfrei absolvierten, hatte Schempp bereits fünf Sekunden gutgemacht. Beim Stehendschießen stellte der Deutsche seinen Rivalen dann. Mit einem Nachlader weniger verließen beide zeitgleich den Schießstand.

Die Entscheidung musste auf der Schlussrunde fallen. Svendsen und Schempp belauerten sich nun. Und es wurde eine Millimeterentscheidung: Auf den letzten 20 Metern ging Schempp außen an Svendsen vorbei und siegte denkbar knapp im Fotofinish. "Ich wollte eigentlich schon früher an ihm vorbei. Aber er hat da nochmal richtig angezogen" , so ein glücklicher Simon Schempp im ZDF. "Am Ende habe ich sogar den weiteren Weg genommen, aber es hat zum Glück trotzdem gereicht."

Die deutsche Männerstaffel ist für die WM gerüstet. Oder um es mit den Worten von Erik Lesser zu sagen: "Es war eine nahezu perfekte Generalprobe."

wp | Stand: 21.01.2017, 16:30