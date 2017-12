Wenn ab Freitag (08.12.2017) im winterlichen Hochfilzen der zweite Biathlon-Weltcup in dieser Saison über die Bühne geht, wird Franziska Preuß fehlen. Die 23-Jährige aus Albaching, nördlich des Chiemgaus, musste ihren Start wegen einer Erkältung absagen. Ihren Platz wird Karolin Horchler einnehmen.

Preuß, die letzte Saison eine Krankehits-Odysee erlebte, war vor ihrem Weltcup-Comeback in Östersund nervös und aufgeregt zugleich. Die Plätze 30. im Einzel, 41. im Sprint und 26. in der Verfolgung standen am Ende zu Buche. Im Vordergrund stehen " keine sportlichen Ziele ", sagte Preuß kurz vor dem Auftakt, vielmehr wolle sie gesund bleiben und stabil durch den Winter kommen. Dieser Wunsch scheint ihr erneut nicht vergönnt zu sein. Stattdessen werden Erinnerungen an die Vorsaison wach. Auch da musste Preuß nach dem Weltcup-Auftakt eine Pause einlegen und sich später sogar einer Nasennebenhöhlen-Operation unterziehen müssen.

sst | Stand: 07.12.2017, 08:48