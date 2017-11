Im Vordergrund stehen jetzt allerdings " keine sportlichen Ziele ", sagt Preuß. "Ich will gesund bleiben und stabil durch den Winter kommen."

Angefangen hatte die Leidensgeschichte im letzten Winter. Preuß war der Einstieg in die Saison 2016/17 gut gelungen, gleich im ersten Rennen knackte sie die WM -Norm - wurde dann aber ebenso wie nach den zwei kurzzeitigen Comebacks in Nove Mesto und Ruhpolding direkt von einem Virus niedergestreckt. "Ich habe es doppelt und dreifach zurückbekommen" , so die Bayerin. Der Ärzte-Marathon begann, kurzzeitig wurde sogar von einer Herzmuskelentzündung ausgegangen, weil das Organ in keine Entspannungsphase mehr kam. An einem guten Tag habe es Preuß in dieser Zeit geschafft, "mal mit der Mama zum Einkaufen zu fahren". An schlechten Tagen lag sie einfach nur im Bett. "Ich war ein Wrack und habe mir auch psychologische Hilfe gesucht" , so Preuß.

Mit starkem Willen zurück ins Team

Statt aufzugeben suchte sie mit Kardiologen, HNO -Ärzten und anderen Medizinern nach der Ursache. "In den Nasennebenhöhlen hatte sich ein Entzündungsherd festgesetzt ", erklärte Preuß. Monate voller Qualen und eine vierstündige Operation später scheint sie nun auf dem Weg der Besserung. Immerhin hat sich Preuß, die für Rekordweltmeisterin Magdalena Neuner "aus deutscher Sicht zu den heißeren Kandidaten" für vordere Platzierungen gehört, wieder in das Weltcup-Team zurückgekämpft. Hinter ihr liegt eine strapaziöse Vorbereitung, in der "ich mich vor allem am Anfang jeden Abend klinisch tot fühlte" . Wie gut sie drauf ist, wird sich am Sonntag in der Mixed-Staffel bei der ersten Standortbestimmung der Saison zeigen.

Thema in: Wintersport im Ersten, 26.11., ab 9.00 Uhr

dpa | Stand: 24.11.2017, 16:01