Heimweltcup im Cheimgau

In Bestbesetzung tritt die Herren-Staffel am Mittwoch (11.01.17) an. Bundestrainer Mark Kirchner nominierte in Erik Lesser (Frankenhain), Benedikt Doll (Breitnau), Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) und Simon Schempp (Uhingen) das aktuell stärkste Quartett. Mit diesem Team hatte es bei der WM 2016 in Oslo zu Silber gereicht. "Wenn wir am Schießstand die Schüsse gut setzen, ist das Podium drin ", sagte Erik Lesser. Im einzigen Staffelrennen der Saison hatte es im Dezember in Pokljuka/Slowenien den dritten Platz hinter Frankreich und Russland gegeben.

Schempp heiß auf weitere Heimsiege

Simon Schempp geht mit besonders viel Rückenwind in die Rennen: Motiviert von seinem Sieg in Oberhof im Massenstart will er auch in seinem Wohnort Ruhpolding ganz nach vorne laufen. Infekte hatten den elfmaligen Weltcupsieger in der Vorbereitung mehrfach ausgebremst, die Form kam nur langsam - aber sie kam. Einen Monat vor der WM in Hochfilzen/Österreich (9. bis 19. Februar) ist der ehrgeizige Schwabe wieder auf Augenhöhe mit Dominator Martin Fourcade und ist in der Lage, den zehnmaligen Weltmeister wie in Oberhof zu ärgern.

"Es läuft aber nicht von alleine, das kann ich jedem schriftlich geben. Die Woche in Oberhof gibt Selbstvertrauen, aber es geht von null los", sagte Schempp. Der Triumph über Fourcade am letzten Sonntag habe seinem Gemützszustand unheimlich gut getan. Und der Franzose ist auch in Sprint (13.01.17) und verfolgung (15.01.17) der härtetste Konkurrent. "Martin ist das Maß der Dinge, er gibt den Takt vor. Ich hoffe, wir können bis zur WM noch etwas aufholen" , sagte der 28-Jährige.

Dahlmeier denkt nicht an Gelb

Nachdem Laura Dahlmeier in Oberhof zwei Rennen ausgesetzt hat, um Kräfte zu sparen, ist die 23-Jährige nun Zweite im Gesamtweltcup. In Ruhpolding könnte sie das Gelbe Trikot zurückerobern. Nach elf von 26 Rennen beträgt der Rückstand auf Spitzenreiterin Gabriela Koukalova aus Tschechien lediglich 15 Punkte. "Aber ich fange gar nicht zu rechnen an. Für mich ist vor allem die WM wichtig ", sagte Dahlmeier. Sechsmal stand sie in diesem Winter schon auf dem Podest, siegte dreimal und freut sich nun besonders auf den zweiten Teil des Heimspiels. "Es werden viele deutsche Fans da sein, viele Bekannte. Es werden tolle Rennen ", sagte die Partenkirchnerin, die im Vorjahr gleich zwei Siege in Ruhpolding feierte: "Ich kenne die Strecken noch aus dem Schülerbereich und freue mich wahnsinnig darauf."

br/sid/dpa | Stand: 10.01.2017, 14:52