In der Diskussion um den Umgang mit dem McLaren-Report halten die Biathleten den Druck gegen den eigenen Weltverband hoch. Einen Tag vor dem Beginn des Weltcups in Oberhof tagten am Dienstagabend unter Ausschluss der Öffentlichkeit Sportler aller Weltcupteams, um weitere Schritte abzustimmen.

Athleten beschließen Forderungskatalog

Slesingr: "Sport vor Doping und Korruption schützen"

In dem vom Martin Fourcade (Frankreich), Michal Slesingr (Tschechien) und Lowell Bailey (USA) initiierten 90-minütigen Treffen einigten sich die Athleten unter anderem darauf, der IBU einen Forderungskatalog übergeben zu wollen. Über die genauen Inhalte vereinbarten die Sportler Stillschweigen. Nach Auskunft von Slesingr solle die IBU aber unter anderem offenlegen, wie viele der 31 im McLaren-Report genannten russischen Biathleten noch aktiv sind. " Wir wollen keine genauen Namen aber eine Anzahl wissen ", sagte Slesingr und erklärte: " Unsere Forderungen beschäftigen sich hauptsächlich damit, wie unser Sport in Zukunft vor Doping und Korruption geschützt werden kann. "

Kein Boykott in Oberhof

Ein von Weltcup-Gesamtspitzenreiter Fourcade ins Gespräch gebrachter Boykott ist laut Slesingr vorerst vom Tisch. " In Oberhof werden wir alle Rennen laufen. " Man wolle dem Weltverband Zeit geben, auf die Forderungen zu reagieren. Ganz ausschließen wollte der Tscheche einen Boykott in Zukunft aber nicht. " Je nachdem, wie sich die IBU verhält, werden wir dann neu entscheiden, wie wir den Druck wieder erhöhen können ", so der 33-Jährige.

Schipulin: "Habe mehr Fragen als Antworten"

Schipulin: "Ich habe nie gedopt"

Aus dem russischen Team, gegen das sich die Dopingvorwürfe aus dem McLaren-Report richten, kam Anton Schipulin zum Treffen. Der 29-Jährige wurde unter anderem mit der Kritik konfrontiert, sich nie zur Dopingthematik in Russland und zu den Dopingenthüllungen geäußert zu haben. " Ich sollte viele Fragen beantworten. Aber ich habe auch mehr Fragen als Antworten ", sagte Schipulin im Anschluss. " Ich möchte in der Öffentlichkeit keine schmutzige Wäsche waschen. Ich bat alle Athleten um Geduld, die Ermittlungen der IBU abzuwarten. Ich kann nur für mich ich sagen: Ich habe nie gedopt. Alle meine Proben sind sauber. " Slesingr nahm Schipulin allerdings in die Pflicht: „Du kannst immer sagen, dass es falsch ist, wenn jemand aus Deinem Team dopt.“

IBU-Generalsekretärin Resch muss gehen

Ebenfalls anwesend war IBU-Generalsekretärin Nicole Resch - allerdings uneingeladen und nur kurz. Laut Slesingr wurde der früheren 41-jährigen Biathletin gestattet, den aktuellen Stand der IBU-Ermittlungen zu erörtern und Fragen zu beantworten. Nach 15 Minuten musste Resch dann gehen.

DSV-Quartett dabei

Simon Schempp (mi.) und Benedikt Doll (re.).

Aus dem deutschen Team nahmen Franziska Hildebrand, Simon Schempp, Erik Lesser und Benedikt Doll an der Zusammenkunft teil. Das DSV-Quartett wollte sich zu den Inhalten des Treffens aber nicht äußern.

Stand: 04.01.2017, 21:06