Martin Fourcade schreibt Geschichte

Frankreichs Superstar Martin Fourcade hat zum sechsten Mal in Serie den Gesamtweltcup gewonnen und damit Biathlon-Geschichte geschrieben. Dem 28-Jährigen reichte am Freitag bei der Olympia-Generalprobe in Pyeongchang Rang drei im Sprint, um sich schon sechs Rennen vor Saisonende die Große Kristallkugel zu sichern.

Fourcade zieht mit Forsberg gleich

Typisches Bild: Fourcade in Gelb vornweg.

Er ist damit der erste Skijäger, dem dieses Kunststück gelang. Er zog mit der Schwedin Magdalena Forsberg gleich, die bei den Damen zwischen 1997 und 2002 sechsmal in Serie Gesamtweltcupsiegerin wurde. "Das ist verrückt und sehr aufregend, sehr emotional, ich bin sehr glücklich" , sagte der zweimalige Olympiasieger und elfmalige Weltmeister. "Ich habe darüber gar nicht nachgedacht. Ich hatte nur den Fokus auf das Rennen gerichtet und darüber nachgedacht, was ich besser machen kann, um nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen hier vorne dabei zu sein" , sagte er. Auf der Strecke kann er nicht viel besser machen, am Schießstand schon. Zwei Fehler beim Sprintrennen sind für einen, mit einer Trefferquote von 91 Prozent zu viel.

Schempp in der Gesamtwertung Dritter

Fourcade führt die Gesamtwertung mit einem Vorsprung von 360 Punkten vor dem Russen Anton Schipulin ( 708 ) an. Dritter ist Simon Schempp ( 673 ), der in Südkorea aber erkrankt fehlt.