Biathlon - Keine ist besser als Laura Dahlmeier

Sportschau | 22.11.2017 | 01:51 Min.

Die Biathleten stehen in den Startlöchern für die Olympia-Saison, der Laura Dahlmeier ihren Stempel aufdrücken möchte. An der 24-Jährigen, die in der Vorsaison komplett dominiert hat, wird wohl auch in diesem Winter kein Weg vorbeiführen.