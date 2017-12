Michael Rösch – ein cooler Typ schreibt Sportgeschichte

Noch nie zuvor war eine Biathlon-Mannschaft aus Belgien in einem Staffelrennen ganz nach vorn gelaufen. Dass es am Ende nur Rang 16 wurde, sei hier nur am Rande erwähnt.

"Ins Ziel getaumelt"

Viel imposanter war Röschs große Sternstunde und sein Kommentar danach. "Der Ole hat es mir schwer gemacht, aber ich wollte die belgische Fahne ganz oben stehen sehen. Ich bin ins Ziel getaumelt, habe nur noch schwarz vor Augen gesehen. Aber es hat sich gelohnt" , sagte der 34-jährige Sachse in der Sportschau und legte später auf seinem Facebook-Kanal nach: "Das sind die Momente für das sich alles gelohnt hat. Danke an die Fans, die ihre Wohnung zusammen brüllen, dass der Mietvertrag gekündigt wird, an Fans, die ihr Mittagessen auf dem Herd vergessen und alle, die mitleiden und mitfiebern.“

Olympia ist das große Ziel

Michael Rösch hängt Ole-Einar Björndalen in Hochfilzen ab.

Der charismatische Biathlet, Sohn des ehemaligen Biathlon-Weltmeisters Eberhard Rösch, galt einst als großes deutsches Talent, gewann mit der Staffel 2006 Olympia-Gold. Doch 2012 kam es zu einem Zerwürfnis mit dem Deutschen Skiverband.



Der Hunger auf Biathlon war dennoch groß, seine Skijäger-Karriere wollte der Sachse nicht beenden. Er entschied sich, für Belgien an den Start zu gehen. Das war leichter gesagt als getan. Fast drei Jahre musste Rösch warten, ehe das Prozedere mit der belgischen Staatsbürgerschaft durch war. Er verpasste dadurch die Olympischen Spiele 2014 im russischen Sotschi. Der Olympia-Traum lebt aber immer noch. 2018 will er seine zweiten Spiele erleben. Auch deswegen trainiert er in dieser Saison mit den stärkeren Schweizern. Und wer weiß, vielleicht übergibt der Deutsch-Belgier am 23. Februar 2018 beim Olympischen Staffelwettbewerb in Pyenogchang als Erster an seinen belgischen Teamkollegen. Zuzutrauen ist diesem Michael Rösch alles.

