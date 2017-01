Damen-Staffel in Ruhpolding

Die deutsche Biathlon-Staffel der Damen wird beim Heim-Weltcup in Ruhpolding ohne Franziska Hildebrand antreten. Die Staffel-Weltmeisterin wird geschont.

Ohne Hildebrand - mit Preuß

Damen-Bundestrainer Gerald Hönig nominierte für das 4x6-Kilometer-Rennen am Donnerstag (14.30 Uhr/ARD und Ticker) Vanessa Hinz (Schliersee), Maren Hammerschmidt (Winterberg), Franziska Preuß (Haag) und Laura Dahlmeier (Partenkirchen). Für Preuß ist es der erste Einsatz in diesem Jahr. Die Bayerin fehlte lange wegen eines grippalen Infekts. "Wir glauben, dass sie ihre Aufgaben in der Staffel erfüllen kann. Sie hat die vergangene Woche sehr gut zum Training genutzt" , erklärte Hönig ihre Nominierung.

Trio der Siegstaffel von 2014 dabei

Franziska Hildebrand greift in den Einzelrennen wieder an.

Die erste und bisher einzige Staffel der Saison hatten die deutschen Skijägerinnen im Dezember in Pokljuka vor Frankreich und der Ukraine gewonnen. Letztmals stand eine deutsche Damen-Staffel nach dem prestigeträchtigen Rennen in der Ruhpoldinger ChiemgauArena vor drei Jahren ganz oben auf dem Podest. Am 8. Januar 2014 setzten sich Franziska Preuß, Evi Sachenbacher-Stehle, Laura Dahlmeier und Franziska Hildebrand vor Norwegen und der Ukraine durch. "Wir wären schlecht beraten, wenn wir sagen, dass wir hier mit Platz fünf zufrieden sind. Wir wollen hier um das Podest mitlaufen, das wird auch unser Ziel in den Einzelrennen sein" , sagte Hönig.

