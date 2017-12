Biathlon-Zirkus zurück in Annecy

Mit neu gewonnenem Selbstvertrauen geht Laura Dahlmeier in den dritten Weltcup der noch jungen Biathlon-Saison. "Ich weiß, dass ich läuferisch noch nicht da bin, wo ich gerne wäre oder wie ich die letzte Saison beendet habe. Aber es geht Schritt für Schritt in die richtige Richtung, und ich freue mich schon auf die Wettkämpfe in Frankreich" , sagte die Weltcup-Gesamtsiegerin des Vorjahres. Nachdem Dahlmeier den Auftakt wegen eines grippalen Infektes ausfallen lassen musste, zeigte sie besonders in der siegreichen Staffel von Hochfilzen bereits ihre Klasse.

"Da kommen Urlaubsgefühle auf"

Im französischen Annecy - Le Grand Bornand stehen bereits am Donnerstag und Freitag die beiden Sprintrennen auf dem Programm. Dort hatte sich der Weltcup-Zirkus letztmalig vor vier Jahren getroffen. "Der Weltcup findet quasi mitten im Ort statt, auf einer Wiese mitten in den Bergen, nicht so weit weg von Chamonix. Da kommen fast ein bisschen Urlaubsgefühle in mir hoch. Es gibt auch kein großes Stadion, sondern das Publikum steht mit auf der Wiese und feuert dich an."

Zurück in den Weltcup kehrt Franziska Preuß. Die 23-Jährige hatte wegen einer Erkältung auf einen Start in Hochfilzen verzichtet. muss Karolin Horchler ihren Platz in der Mannschaft räumen.

Lesser holte ersten Weltcupsieg

Gute Erinnerungen an Annecy hat auch der Thüringer Erik Lesser. Vor vier Jahren war er auf dem Podest gelandet und in allen drei Rennen ohne Fehler geblieben. "Ich habe dort meinen ersten Weltcupsieg eingefahren, den ich allerdings nachträglich zu Hause feiern musste, weil die Siegerstaffel wegen leistungsfördernder Mittel im Nachhinein disqualifiziert worden ist."

Das deutsche Aufgebot:

Damen



Laura Dahlmeier (SC Partenkirchen)

Maren Hammerschmidt (SK Winterberg)

Denise Herrmann (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal)

Franziska Hildebrand (WSV Clausthal-Zellerfeld)

Vanessa Hinz (SC Schliersee)

Franziska Preuß (SC Haag)

Herren