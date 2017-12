Erstmals seit vier Jahren fand im französischen Annecy - Le Grand Bornand wieder ein Biathlon-Weltcup statt. Offenbar genau das richtige Terrain für Anastasiya Kuzmina. Die Slowakin lief mit der Startnummer 23 allen Konkurrentinnen davon und feierte den insgesamt neunten Weltcupsieg ihrer Karriere, den zweiten in diesem Winter. Blitzschnell am Schießstand und unwiderstehlich in der Loipe brachte sie schnell wertvolle Sekunden zwischen sich und ihre Verfolgerinnen. Am Ende war es ein ungefährdeter Sieg für die 33-Jährige. Laura Dahlmeier hatte nach 7,5 Kilometern 33,90 Sekunden Rückstand. Dritte wurde die Ukrainerin Vita Semerenko (+ 41,40 Sekunden).