Dahlmeier: " Wird mir nicht noch einmal passieren "

Laura Dahlmeier: "Antholz einer meiner Lieblings-Weltcuporte"

Neben Horchler stehen Laura Dahlmeier, Maren Hammerschmidt, Franziska Hildebrand und Vanessa Hinz im DSV-Kader. Dahlmeier wurmen vor dem Start vor allem ihre vier Schießfehler von der Verfolgung in Ruhpolding: " Das Schießergebnis hatte ich selbst in der Hand, ich habe Fehler gemacht, und das hat mich geärgert. Das wird mir in Antholz und bei der WM nicht noch einmal passieren ", sagte sie und blickt auf die Wettkämpfe in Südtirol voraus: " Ich freue mich jetzt auf Antholz. Es ist bekanntlich einer meiner Lieblings-Weltcuporte. "

DSV-Herren wie in Ruhpolding

Schempp führt das Herren-Team in Antholz an.

Die deutschen Herren gehen in Antholz mit dem gleichen Team wie in Ruhpolding an den Start. Neben den bereits für die WM qualifizierten Simon Schempp, Arnd Peiffer, Erik Lesser und Benedikt Doll dürfen erneut Matthias Bischl und Michael Willeitner ran. Ob sie nach den Rängen 38 und 42 (Willeitner) sowie 16 und 48 (Bischl) noch den Sprung auf den WM-Zug schaffen, wird sich zeigen müssen.

Schempp: " Richtig reinhauen "

Deutschlands bester Skijäger, Simon Schempp, hofft in Antholz, wieder auf das Podest. Nach Platz fünf und sieben in Ruhpolding zeigte sich Schempp nur mäßig zufrieden: " Ruhpolding war ok, aber es wäre auch mehr drin gewesen, vor allem in der Verfolgung. " Zum Weltcup in Antholz sagt der 28-Jährige: " Die letzte Woche vor der WM hofft man natürlich, noch mal gute Ergebnisse zu erreichen, um mit genügend Selbstvertrauen in die Vorbereitung für die Weltmeisterschaft zu starten. Ich hoffe, das gelingt mir in Antholz, ich werde dort noch mal richtig reinhauen. "

dh/dsv | Stand: 17.01.2017, 12:02