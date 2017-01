IBU beruft außerordentlichen Kongress ein

Der Biathlon-Weltverband IBU hat einen Außerordentlichen Kongress einberufen, um im Kampf gegen Doping " so schnell wie möglich neue Richtlinien einzuführen ", wie es am Sonntag in einer Mitteilung des Verbandes hieß. Der Kongress soll am 8. Februar, einen Tag vor der Weltmeisterschaft in Hochfilzen treffen.

"So schnell wie möglich neue Richtlinien"

Die Zusammenkunft ist eine Reaktion auf einen Forderungskatalog der Athleten, die im Zuge der Enthüllungen des McLaren-Reports zum russischen Staatsdoping drastischere Dopingstrafen gefordert hatten. " Der Vorstand kann die Initiative der Athleten, den Anti-Doping-Kampf zu verstärken, absolut nachvollziehen. Um diesbezüglich so schnell wie möglich neue Richtlinien einzuführen, wurde der Kongress berufen ", heißt es in der IBU -Erklärung.

Björndalen: " In der Nacht lange diskutiert "

Lesser: "War ein schwieriger Kampf"

Die Athleten reagierten erleichtert auf die Entscheidung der IBU. Biathlon-Altmeister Ole Einar Björndalen sagte im ZDF : " Wir haben in der Nacht länger mit der IBU gesprochen. Für uns ist es sehr wichtig, dass wir bis zur WM Regeländerungen haben. " Die 56 Mitglieder des Kongresses sollen in dem Meeting über die von den 170 Biathleten geforderten Verschärfungen der Sanktionen bei Dopingvergehen abstimmen. " Wenn alle Mitglieder zustimmen, haben wir bei der WM neue Bestimmungen. " Auch Erik Lesser zeigte sich erleichtert: " Es war ein schwieriger Kampf, dass der Kongress einberufen wird. Es gibt in der IBU Leute, die absolut auf unserer Seite sind. Wir hoffen, dass sie ihre Stimme erheben ", sagte der Thüringer im ZDF . Weltcupspitzenreiter Martin Fourcade hielt sich in seinem Statement kurz: " Ich bin zufrieden. Alle Athleten sind zufrieden. Ich möchte aber nicht mehr über Doping sprechen. "

Nur noch gegen sieben Russen wird ermittelt

Bereits am Samstagabend hatte sich der Vorstand der IBU zu einer Krisensitzung getroffen. Nach dieser hatte es noch nicht nach einer solch schnellen Reaktion des Weltverbandes ausgesehen. IBU-Präsident Anders Besseberg hatte zwar die Möglichkeit der Einberufung eines Sonderkongresses bestätigt, den Zeitpunkt allerdings völlig offengelassen.

Besseberg: " Großes Problem auf unserem Tisch "

In der Krisensitzung von Samstagabend vermied die IBU zudem drastische Strafen gegen die russischen Biathleten und reduzierte die Zahl der unter Dopingverdacht stehenden Athleten. Besseberg sagt, dass nach dem Anfangsverdacht gegen 31 russische Sportler nun nur noch gegen sieben Skijäger ermittelt werde. " Es liegt ein großes Problem auf unserem Tisch, aber wir müssen die Athleten auch schützen, so lange wir keine Beweise haben ", erklärte der Norweger auf einer Pressekonferenz am Samstagabend. Der IBU-Vorstand vermied auch einen Komplettausschluss der russischen Biathleten, eröffnete gegen den russischen Verband RBU aber ein formales Verfahren. Die RBU muss nun bis zum 5. Februar in einem Bericht erläutern, welche Rolle sie im Skandal um das mutmaßliche Staatsdoping gespielt hat und Stellung in Bezug auf die sieben Sportler nehmen.

