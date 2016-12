Nach Krankheit, Kind und Heirat

Aus der Planung wird nun Gewissheit: Die weißrussische Dreifach-Olympiasiegerin Darija Domratschewa kehrt beim Biathlon-Weltcup kommende Woche in Oberhof auf die internationale Bühne zurück.

Rückkehr ins Team am 3. Januar

Weißrusslands Trainer Fedor Swoboda sagte in Minsk, die 30-Jährige werde am 3. Januar aus ihrem individuellen Aufbautraining zurückkehren und zum weißrussischen Weltcup-Team stoßen. Der erste Start der 28-fachen Weltcupsiegerin werde am 6. Januar der Sprint der Damen sein.

Nächstes Ziel: WM in Hochfilzen

Domratschewa beim Weltcup Anfang 2015 in Oberhof.

Domratschewa, die im Sommer ihren langjährigen Freund Ole Einar Björndalen geheiratet hatte, brachte erst am 1. Oktober Tochter Xenia zur Welt. Zwischen Geburt und Comeback liegen damit nur rund drei Monate.



Hinter der Weltcup-Gesamtsiegerin von 2014/15 liegen knapp zwei Jahre mit vielen Höhen und Tiefen. Die sechsfache WM-Medaillengewinnerin konnte den kompletten vergangenen Winter wegen Pfeifferschen Drüsenfiebers nicht an den Start gehen.



Nach ihrem Comeback in den Weltcup will Domratschewa auch bei der WM Anfang Februar im österreichischen Hochfilzen an den Start gehen und dort um Medaillen mitkämpfen.

