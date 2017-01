DSV-Biathleten vor der WM: Selbstbewusst aber nicht sorgenfrei

Selbstbewusst - nach dem letzten Biathlon-Weltcup vor der Weltmeisterschaft ist es wohl dieses Wort, das die Stimmungslage im deutschen Team am besten beschreibt. Erik Lesser fährt " mit Selbstvertrauen nach Hochfilzen ", für Arnd Peiffer waren " unsere Rennen in Antholz sehr gut für unser Selbstbewusstsein ", Maren Hammerschmidt haben Staffel und Einzel " Selbstvertrauen gegeben ", und Vanessa Hinz geht mit " Selbstbewusstsein und einem sehr guten Gefühl in die WM-Vorbereitung ".

Kirchner: " Niveau mitbestimmen "

Gut zweieinhalb Wochen vor den Titelkämpfen (9. bis 19 Februar) zeigten die deutschen Skijäger in der Höhe von Antholz mit zwei Staffelsiegen sowie drei weiteren Podestplatzierungen, dass der Kampf um die WM-Medaillen nur über sie geht. Für Herren-Bundestrainer Mark Kirchner ist klar, " dass wir das Niveau absolut mitbestimmen können ". Und Laura Dahlmeier freut sich für das deutsche Damenteam, dass " wir eine sehr hohe Leistungsdichte im Team haben ". Das hätten nicht zuletzt die drei Staffelsiege in diesem Winter gezeigt.

Gereifte Dahlmeier größte WM-Hoffnung

Bei der WM 2016 in Oslo sammelte Dahlmeier bereits fünf Medaillen.

Nicht weniger als 14 Mal in Einzel-Rennen und acht Mal in der verschiedenen Staffeln standen die DSV-Biathleten in dieser Saison schon auf dem Podest. Allein neun Mal lief dabei Laura Dahlmeier in einem Einzel-Wettkampf in die Top 3. Logisch, dass die Weltcup-Gesamtspitzenreiterin die größte deutsche Gold-Hoffnung ist. Die Bayerin, die in den vergangenen Jahren immer wieder von Infekten ausgebremst wurde, zeigt sich in diesem Winter gereift. So entschied sie sich beim Weltcup Anfang Januar in Oberhof bewusst für eine verlängerte Regenerationspause und startete nur in einem Rennen.

Dahlmeier: " Form passt perfekt zur WM "

Ein taktisches Manöver, das mit Blick auf die WM aufgehen könnte: " Ich weiß, dass ich gerade in guter Form bin ", sagt die 23-Jährige selbstbewusst. " Ich konnte von Oberhof bis Antholz die Form steigern. Jetzt werde ich daheim durchschnaufen. Ich denke, dass die Form dann perfekt zur WM passt. " Läuferisch und am Schießstand zählt Dahlmeier zu den besten Athletinnen im Weltcup. Nach fünf Schießfehlern in der Staffel von Antholz weiß die Verfolgungs-Weltmeisterin aus dem Vorjahr aber auch, woran sie in der Zeit bis zur WM feilen will: " Das waren ein paar Fehler zu viel. Da habe ich Reserven. Bis zur WM bekomme ich das aber schon hin ."

Schempp mit Puncherqualitäten

Simon Schempp

Bei den Herren teilten Simon Schempp, Erik Lesser und Arnd Peiffer die Podestplätze des Winters unter sich auf. Beste Chancen auf WM-Edelmetall dürfte dabei der Weltcup-Gesamt-Dritte Schempp haben. Das sieht auch Erik Lesser so: " Wir haben mit Simon einen absoluten Podestläufer. " Ähnlich wie Dahlmeier ist auch Schempp in diesem Winter weitgehend von Verletzungen verschont geblieben, ebenso wie Dahlmeier zählt Schempp zu den besten Schützen und den schnellsten Läufern in der Konkurrenz. Und auch Schempp hat sich weiterentwickelt: Mit seinen Endspurt-Siegen gegen Weltcup-Dominator Martin Fourcade (Massenstart Oberhof) und gegen Emil Hegle Svendsen (Staffel Antholz) zeigte Schempp zudem neue Finisher-Qualitäten. Vor dem Triumph von Antholz musste sich Schempp in den vergangenen drei Jahren sechs Mal in engen Staffel-Entscheidungen geschlagen geben. " Er hat jetzt den richtigen Riecher, wann er im Schlussspurt anreißen muss ", beschreibt Lesser die Entwicklung bei seinem Teamkollegen.

Lesser: " Staffelgold ist unser Ziel "

Soll sich in Hochfilzen wiederholen: Doppel-Gold für die deutschen Staffeln (hier bei der WM in Kontiolahti).

Und das könnte sich bei der WM-Staffel erneut auszahlen. Ganz und gar traditionell geht die Vergabe der Staffel-Medaillen nur über die DSV-Teams. Nur einmal in den vergangenen fünf Jahren blieb eine deutsche WM-Staffel ohne Medaille (2013, Damen in Nove Mesto).

Bei der WM in Oslo wurden die DSV-Herren Zweite.

Nach Antholz sind die DSV-Staffeln sogar Titelfavoriten. " Staffelgold ist unser Ziel ", so die klare Ansage von Erik Lesser. Die Saisonstatistik unterstreicht die Ambitionen: Mit Schempp, Peiffer und Lesser stehen drei Deutsche in den Top 6 des Gesamt-Weltcups, zusammen mit Benedikt Doll auf Rang 16 ist kein anderer Biathlon-Verband mannschaftlich so gut aufgestellt. Schempp: " Wir sind alle wirklich gut drauf und in Super-Form. "

Hildebrand: " Großer Druck auf dem Team "

Franziska Hildebrand: "Alles ist drin"

Die Damen bleiben bei der Frage nach den Staffelambitionen dagegen eher beim Understatement: " Auf unserem Team liegt großer Druck. Bei der WM sind auch andere Nationen stark. Da ist alles drin ", sagt Franziska Hildebrand. " Wir sehen uns nicht als Top-Favoriten ", ist auch Vanessa Hinz vorsichtig. Nach drei Siegen in den drei Staffelrennen dieses Winters wäre das Verpassen der WM-Goldmedaille eine Überraschung, eine WM-Staffel ganz ohne Medaille für die deutschen Damen sogar eine Sensation.

Herren: Hinter dem Top-Quartett ist die Luft dünn

Florian Graf überraschte mit Platz acht in Östersund.

Trotz aller WM-Euphorie: So gänzlich sorgenfrei dürften die Bundestrainer nicht Richtung WM blicken. Herren-Coach Kirchner muss darauf hoffen, dass seine Top 4 gesund bleiben - sonst wackelt die Staffel. Hinter dem ersten Quartett ist die Luft recht dünn. Niemand hat sich in diesem Winter angeboten. Florian Graf schaffte mit Platz acht gleich im ersten Saisonrennen in Östersund zwar die WM-Norm, kam bei seinen restlichen Weltcup-Chancen in diesem Winter aber jenseits der Top 35 ins Ziel. Matthias Dorfer überzeugte zwar bei seinem Staffeleinsatz im Dezember und blieb bei seinem erst dritten Weltcupeinsatz fehlerfrei. In den Weltcup-Einzelrennen verpasste er die WM-Quali aber deutlich. Die Entscheidung, wer als Ersatzläufer für die WM nominiert wird, dürfte das Herren-Trainer-Duo Kirchner und Andi Stitzl nach der in dieser Woche laufenden EM im polnischen Duszniki Zdroj fallen.

Damen: Sorgenkind Preuß - Horchler hofft

Freudiges Bild aus vergangenen Tagen: Preuß nach Staffelgold in Kontiolahti.

Im Damenteam heißt das Sorgenkind Franziska Preuß. Die Freundin von Simon Schempp plagte sich in dieser Saison immer wieder mit Infekten herum, verpasste drei Weltcups und war auch in Antholz nur Zuschauerin vom Krankenbett aus. Die 22-Jährige, die bei den Weltmeisterschaften 2015 und 2016 noch für die Staffel gesetzt war, muss wegen fehlender Wettkampfkilometer jetzt nun sogar um einen WM-Einsatz bangen. Ärgerlich für die vierfache WM-Medaillengewinnerin, der damit eine völlig verkorkste Saison droht.



Mit einer WM-Nominierung ihre Karriere krönen könnte allerdings Nadine Horchler, die am vergangenen Wochenende mit seinem Sensationssieg im Massenstart die WM-Norm knackte. Ebenfalls nach der EM soll die Entscheidung fallen, ob die 30-Jährige nach ihrem ersten Weltcuppodest nun auch nach Hochfilzen reisen darf.

Gute Erinnerungen an Hochfilzen

Und dort dürfte Horchler dann mit viel vom eingangs erwähnten Selbstvertrauen auftreten. Wie auch der Rest der deutschen Mannschaft – die Erinnerungen an die Tiroler Gemeinde dürften sehr gut sein. Dahlmeier gewann hier beim letzten Weltcup im Dezember 2015 die Verfolgung, Franziska Hildebrand den Sprint, Maren Hammerschmidt lief in beiden Rennen auf Rang zwei. Und auch Simon Schempp kommt mit der in rund 1.000 Metern Höhe gelegenen Anlage bestens klar: 2015 gewann er den Sprint und wurde Verfolgungs-Zweiter, das Jahr zuvor lief er im Sprint und Verfolgung auf den zweiten Rang. Und wer noch ein bisschen in die Geschichte nach einem positiven Omen suchen möchte: Bei der WM 2005 in Hochfilzen holte das deutsche Team u.a. mit Uschi Disl, Sven Fischer und Ricco Groß in den zehn WM-Wettkämpfen neun Medaillen.

Stand: 23.01.2017, 20:20