Wintersport-News vom Sonntag

Chancenlos waren dagegen die deutschen Männer, die über 4x7,5 km in der Besetzung Thomas Bing (Dermbach), Tim Tscharnke (Biberau), Lucas Bögl (Gaißach) und Florian Notz (Römerstein) abgeschlagen Elfte wurden. Der Rückstand auf die Sieger betrug 1:22.2 Minuten. Den Sieg in einem heiß umkämpften Rennen an der Spitze sicherten sich die Norweger mit Simen Krüger, Martin Johnsrud Sundby, Anders Glöersen und Finn Haagen Krogh. Zweite wurden die Kanadier um Alex Harvey, der zuvor das Freistilrennen über 15 Kilometer gewonnen hatte. Zeitgleich mit den Kanadiern kam das Team aus Schweden mit 0,5 Sekunden Rückstand ins Ziel.

Snowboardcross: Deutsche bei Weltcup in Utah erfolglos

Martin Nörl

Die deutschen Snowboardcrosser kommen im WM-Winter nicht in Fahrt. Im zweiten Weltcup-Rennen der Saison war Rang 14 von Martin Nörl (Adlkofen) am Samstag das beste Resultat für die deutschen Snowboarder. Konstantin Schad (Fischbachau) landete am Ende nur auf Platz 47. Schon der Saisonauftakt im Montafon Mitte Dezember war enttäuschend verlaufen. In Solitude im US-Bundesstaat Utah hatten die Sportler nun mit starkem Schneefall und widrigen Bedingungen zu kämpfen. Die deutschen Starter kamen damit mit den schwierigen Bedingungen einfach nicht zurecht. Paul Berg verzichtete komplett auf den Wettkampf, weil er nach einem Trainingssprung am Freitag Schmerzen im Knie verspürte. Für den 25-Jährigen ist es seine Comeback-Saison nach einem Kreuzbandriss.

Den Sieg bei den Männern holte sich der Österreicher Alessandro Hämmerle, vor dem italienischen Weltcup-Führenden Omar Visintin aus Italien und dem US-Amerikaner Alex Deibold. Bei den Frauen gewann die tschechische Olympiasiegerin Eva Sarnkova souverän. Zweite wurde die Italieniern Michea Mioli. Auf Platz drei kam die vierfache Weltmeisterin Lindsey Jacobellis aus den USA.

Skispringen: Wank im Continental-Cup erfolgreich

Andreas Wank

Skispringer Andreas Wank hat das 3. Springen des Continental-Cups von Sapporo gewonnen. In Japan flog der Hinterzartener mit 131,5 und 128 Metern in beiden Durchgängen am weitesten. Zuvor hatte er in der Olympia-Stadt von 1972 die Plätze zwei und vier belegt. Wank hofft nun darauf, auich beim Weltcup in Sapporo Mitte Februar nominiert zu werden.

Alpin-Kombination wird in Crans Montana nachgeholt

Die in Altenmarkt-Zauchensee abgesagte Alpi-Kombination der Damen wird am 24. Februar in Crans-Montana in der Schweiz nachgeholt. Das gab der Ski-Weltverband FIS bekannt. Das Rennen in Österreich hatte am vorigen Sonntag nicht stattgefunden, weil die am Vortag dem Schneechaos zum Opfer gefallene Abfahrt stattdessen nachgeholt wurde. In Crans-Montana stehen am ersten Wochenende nach der WM in St. Moritz außerdem noch ein Super-G und ein weiteres Kombi-Rennen an.

Stand: 22.01.2017, 18:18