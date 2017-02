Wintersport-News am Sonntag: Erkrankter Loch sagt Start ab

Loch geht in Pyeongchang nicht an den Start

Rodel-Olympiasieger Felix Loch (Berchtesgaden) hat seinen Start beim Olympia-Test im südkoreanischen Pyeongchang abgesagt. Wie Teamarzt Lutz Kistenmacher am Sonntag (19.02.2017) bestätigte, ist der 27-Jährige an einer Grippe erkrankt und kann daher nicht beim vorletzten Weltcup auf der neuen Olympiabahn im Alpensia Sliding Centre antreten. Loch selbst veröffentlichte in den sozialen Netzwerken ein Foto von sich im Bett.

Ski-Freestyler ohne Siegchancen

Laura Grasemann (Archivfoto)

Die deutschen Ski-Freestylerinnen kamen beim Weltcup-Buckelpistenrennen im japanischen Tazawako nicht über die Runde der letzten 32 Fahrerinnen hinaus. In der Nacht zu Sonntag beendete Laura Grasemann den Wettkampf als beste Deutsche auf Platz 19. Katharina Foerster und Lea Bouard landeten auf den Plätzen 25 und 26. Siegerin wurde die US -Amerikanerin Jaelin Kauf vor der Kasachin Yulia Galysheva und Kaufs Landsmännin Olivia Giaccio.

Bei der Ski-Freestyle-Herrenkonkurrenz in Tazawako war für die deutschen Herren bereits in der ersten Runde Schluss. Felix Pfeiffer (Platz 37), Julius Garbe (47) und Adrien Bouard (49) konnten der starken Konkurrenz nicht ausreichend Paroli bieten und schieden frühzeitig aus. Mikael Kingsbury (Kanada), Benjamin Cavet (Frankreich) und Matt Graham (Australien) belegten die ersten drei Plätze.

Snowboarder fahren hinterher

Die deutschen Snowboarder sind beim Halfpipe-Weltcup-Rennen im südkoreanischen Pyeongchang der Konkurrenz hinterhergefahren. Bei den Damen beendete Leilani Ettel ihren Wettkampf auf Platz 15. Auf dem Podium standen Kelly Clark ( USA ) sowie die beiden Chinesinnen Jiayu Liu und Xuetong Cai.

Bei den Herren kam André Hoeflich nicht über Platz 24 hinaus. Scotty James ( AUS ) setzte sich hier vor Shaun White ( USA ) und Yiwei Zhang ( CHN ) durch.

red/dpa/sid | Stand: 19.02.2017, 09:55