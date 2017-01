Wintersport-News am Samstag - Langläuferin Böhler schafft WM-Quali

Bob-Pilotin Jamanka bestätigt EM-Titel

Mariama Jamanka und Annika Drazek

Beim Zweierbob-Weltcup der Damen in St. Moritz (Schweiz) hat es einen nordamerikanischen Dreifach-Erfolg gegeben. Die US-amerikanische Pilotin Elana Meyers Taylor siegte wie schon in Winterberg mit Anschieberin Kehri Jones. Zweite wurden die Siegerinnen von Altenberg, Kaillie Humphries und Melissa Lotholz aus Kanada. Platz 3 ging an das US-amerikanische Duo Greubel-Poser/Gibbs.

Beste Europäerinnen wurden wie schon vor einer Woche in Winterberg Mariama Jamanka und Anschieberin Annika Drazek aus Thüringen. Doch während das in Winterberg noch für Platz zwei im Weltcup und den EM-Titel reichte, sprang diesmal nur Platz vier heraus. Zwar stellten die Europameisterinnen in beiden Läufen neue Startrekorde für die Bahn in St. Moritz auf, konnten diese Vorsprünge aber jeweils nicht ins Ziel retten. Platz 4 mit 0,14 Sekunden Rückstand auf die Führenden stand nach dem ersten Lauf zu Buche. In der Endabrechnung vergrößerte sich dieser Rückstand dann auf 0,44 Sekunden.

Die andere Thüringer Pilotin Christin Senkel erreichte das beste Resultat ihrer noch jungen Weltcup-Karriere. Nach den Plätzen 11 und 8 in Altenberg und Winterberg landete sie diesmal mit Anschieberin Franziska Bertels auf Rang 7.