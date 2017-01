Skeletonfahrer Christopher Grotheer hat zum ersten Mal in seiner Karriere ein Weltcuprennen gewonnen. Der 24-jährige Oberhofer wies beim Heimrennen in Altenberg den Letten Martins Dukurs (+0,30 Sekunden) auf Rang zwei.

Axel Jungk (+ 0,47s) und Alexander Gassner (+0,63s) komplettierten als Dritter und Vierter das gute deutsche Abschneiden. Grotheer, der bisher einen dritten Platz und Rang fünf bei der WM 2015 zu Buche stehen hatte, war bereits im ersten Durchgang Bestzeit gefahren. Er ließ sich auch nicht beunruhigen, als der vierfache Weltmeister Dukurs im zweiten Durchgang mit 56.18 Sekunden einen Bahnrekord vorlegte. Grotheer konterte mit 56.10 Sekunden und sicherte sich den Sieg. Grotheers Erfolg war zugleich der erste für die deutschen Skeletonis seit vier Jahren. "Ich bin überglücklich, bei den kalten und anspruchsvollen Bedingungen ist es nicht einfach. Doch mir sind zwei wirklich gute Läufe gelungen" , sagte Grotheer nach dem Wettkampf. Lokalmatador Jungk haderte etwas mit seiner Fahrleistung: "Ich hatte einfach zu viele Fehler, gerade im Omega. Da bin ich zuletzt im Training deutlich besser gefahren. Dennoch geht es aufwärts."



Nicht am Start war Olympiasieger Alexander Tretjakow. Der bislang Führende im Weltcup gehört zu den unter Dopingverdacht stehenden und vorläufig suspendierten russischen Skeleton-Piloten. Tretjakow droht die Aberkennung seiner Goldmedaille von den Spielen 2014 in Sotschi.

Heute noch Zweierbob und Snowboard Freestyle

Heute fällt in Altenberg noch eine zweite Entscheidung. Ab 13.30 Uhr sind die Zweierbobs der Männer am Start. Außerdem treffen sich die Snowboard-Freestyler in Moskau zum Big Air, wo es um die coolsten Sprünge und die schwierigsten Drehungen mit dem Brett geht.

