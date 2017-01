Langlauf: Weltcup statt U23-WM für Nachwuchshoffnung Hennig

Langläuferin Katharina Hennig wird auch in den nächsten Wochen im Weltcup starten und die Chance auf die WM-Teilnahme in Lahti suchen. Das gab die Oberwiesenthalerin am Dienstag bei einem Sponsorentermin in Radebeul bekannt. Aus diesem Grund wird die 20-Jährige auch nicht zu den U23-Weltmeisterschaften in die USA reisen. "Ich freue mich total, weiter im Weltcup starten zu dürfen. Ich will mich mit den Besten messen", sagte die Junioren-WM-Zweite des vergangenen Jahres über 10 Kilometer in der freien Technik.



Um bei der WM in Lahti dabei sein zu können, muss Hennig noch einmal im Weltcup unter die besten 15 kommen. "Ich setze mich nicht unter Druck. Wenn es klappen sollte, wäre es sehr schön", sagte sie. Bislang hat sie einmal die WM-Norm geknackt und war gleich mehrfach knapp daran gescheitert. So landete sie in dieser Saison viermal zwischen Platz 16 und Platz 20.

Ski Alpin: Ted Ligety muss unters Messer

Riesenslalom-Olympiasieger und -Weltmeister Ted Ligety muss sich einer Operation unterziehen und auch diese Saison vorzeitig abbrechen. Der 32 Jahre alte Amerikaner kann daher bei den Weltmeisterschaften in St. Moritz (6. bis 19. Februar) seinen Titel im Riesenslalom nicht verteidigen. " Seit Sölden plagen mich heftige Schmerzen in meinem linken Bein. Daher kann ich nicht auf dem Niveau fahren, das ich selbst von mir erwarte ", teilte der Amerikaner am Dienstag (17.01.2017) auf seiner Facebook-Seite mit. Alle Behandlungen und Therapien hätten " keinen Effekt " gehabt.



Schon die vergangene Saison musste der US-Skirennfahrer vorzeitig beenden, weil sich Ligety Ende Januar 2016 beim Training im Oberallgäu einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. Im Oktober war der zweimalige Olympiasieger dann in Sölden mit einem fünften Rang zurückgekehrt.

Ski Alpin: Meniskus-Operation und Saison-Aus für Svindal

Aksel Lund Svindal

Die Operation, die Ligety noch vor sich hat, hat Aksel Lund Svindal schon hinter sich. Der 34-jährige Norweger legte sich wegen einer Knieverletzung bereits unters Messer und berichtete davon am Dienstag bei "Instagram". Neben einem Fotos aus dem Krankenbett schrieb der fünfmalige Weltmeister. " Seit Val Gardena habe ich ein seltsames Gefühl in meinem Knie gehabt ". Untersuchungen hätten kein klares Bild ergeben, daraufhin habe er sich zu einer erneuten Operation entschieden. " Was sie (die Ärzte) entdeckt haben, ist, dass ein Meniskus nicht mehr mit dem Knochen verbunden war ", teilte Svindal, 2010 in Vancouver Super-G-Olympiasieger, mit. " Das Gute ist, dass es große Chancen gibt, dass das im nächsten Winter viel besser aussieht. Das Schlechte ist, dass ich wieder auf Krücken gehen muss und in diesem Winter nicht mehr Ski fahren kann. "

Svindal bei seinem Sturz 2016 in Kitzbühel.

In der vergangenen Woche wollte Svindal eigentlich bei der Abfahrt in Wengen starten, musste diese aber kurzfristig absagen. Schon im vergangenen Jahr hatte sich der bis dahin überragende Norweger mitten in der Saison auf der Streif in Kitzbühel das Kreuzband und den Meniskus im rechten Knie gerissen und zwangspausieren müssen. Nach Angaben des norwegischen Verbandes könne Svindal erst in sechs Monaten wieder auf Skiern stehen.

dpa/sid/dh | Stand: 17.01.2017, 17:16