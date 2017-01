Paris König der Streif - Rebensburg Dritte in Garmisch

Die alpinen Rennläufer erlebten am Samstag das legendäre Abfahrtsrennen in Kitzbühel. Neuer König auf der Streif ist Dominik Paris, der Italiener siegte zum zweiten Mal bei dem schwierigsten Rennen des Weltcupzirkus. Am Tag darauf beim Slalom auf dem Ganslernhang verpasste Felix Neureuther seinen dritten Erfolg deutlich. Dafür bejubelten die Zuschauer einen Zauberlauf ihres Idols Marcel Hirscher. Die Damen machten in Garmisch-Partenkirchen Station. Viktoria Rebensburg meldete sich mit Platz drei in der Abfahrt am Samstag in der Weltspitze zurück. Strahlende Siegerin war Lindsey Vonn. Die US-Amerikanerin fuhr zu ihrem 77. Weltcup-Erfolg und ist damit nur noch 9 Siege von Ingemar Stenmark entfernt.